未來10天天氣數變 賈新興：鋒面及東北季風一波接一波

今天是228連假首日，轉為陰雨天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，未來10天天氣系統變化快，鋒面及東北季風一波接一波。短期預測顯示，3月中旬起至4月上旬，以少雨的機率較高。

天氣趨勢，他說，今天至周日受鋒面影響，明天，台中以北及宜花東有局部短暫雨，台中至嘉義以及高屏亦有零星短暫雨。周日，白天台南以北及宜花東有局部短暫雨，午後台中以南轉多雲時晴。下周一至下周二，受微弱鋒面通過及東北季風影響，下周一台中以北及宜花東有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。下周二，台南以北及宜花有局部短暫雨，午後高屏及台東亦轉有短暫雨。周日晚上至下周一北部地區及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

賈新興表示，下周三至下周四，受東北季風影響，下周三桃園以北、宜蘭及高屏有局部短暫雨，午後各地山區亦有零星短暫雨。下周四，北海岸、基隆大台北西北側及東北角有局部短暫雨，午後桃園以北及各地山區有零星短暫雨。下周五至下周六受東北季風影響，下周五各地有零星短暫雨。下周六，午後山區有零星短暫雨。3月8日，午後高屏山區有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。