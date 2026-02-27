快訊

蔡依林炒熱布拉格航線 航空公司賣給你更多情緒價值

金主愛站C位、金正恩下樓走側邊！閱兵強化金氏王朝接班布局

經典賽／交流賽打線出爐！古林睿煬戰火腿 宋晟睿先發首棒

聽新聞
0:00 / 0:00

未來10天天氣數變 賈新興：鋒面及東北季風一波接一波

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天天氣系統變化快，鋒面及東北季風一波接一波。本報資料照片
未來10天天氣系統變化快，鋒面及東北季風一波接一波。本報資料照片

今天是228連假首日，轉為陰雨天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，未來10天天氣系統變化快，鋒面東北季風一波接一波。短期預測顯示，3月中旬起至4月上旬，以少雨的機率較高。

天氣趨勢，他說，今天至周日受鋒面影響，明天，台中以北及宜花東有局部短暫雨，台中至嘉義以及高屏亦有零星短暫雨。周日，白天台南以北及宜花東有局部短暫雨，午後台中以南轉多雲時晴。下周一至下周二，受微弱鋒面通過及東北季風影響，下周一台中以北及宜花東有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。下周二，台南以北及宜花有局部短暫雨，午後高屏及台東亦轉有短暫雨。周日晚上至下周一北部地區及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

賈新興表示，下周三至下周四，受東北季風影響，下周三桃園以北、宜蘭及高屏有局部短暫雨，午後各地山區亦有零星短暫雨。下周四，北海岸、基隆大台北西北側及東北角有局部短暫雨，午後桃園以北及各地山區有零星短暫雨。下周五至下周六受東北季風影響，下周五各地有零星短暫雨。下周六，午後山區有零星短暫雨。3月8日，午後高屏山區有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 鋒面

延伸閱讀

雷雨要來了！賈新興：228連假有局部雷雨發生機率

要變天下雨了！賈新興：周三起到3月上旬水氣多 228連假全台有雨

未來天氣3重點 賈新興：除夕變天轉濕冷 東北季風至少影響到初二

周末寒流影響全台大降溫 賈新興：遊日注意暴風雪 春節可望好天氣

相關新聞

新北麻疹本土病例北市足跡曝光 曾到光華商場、西門町逛街

新北市新增1例麻疹本土確定病例，確診個案40多歲男性於可傳染期間2月21日搭中興客運214公車、捷運板南線、首都客運30...

汽車隔熱紙可見光透過率新規明天上路 未依規檢驗可罰1800元

為確保駕駛人在行駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，交通部公布修正道路交通安全規則第39條及第39條之1，自2月28...

全台環境水氣增 專家：第1聲春雷今天中午前發生機會高

今天是228連假首日，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，往年，第1聲春雷多在3月上旬驚蟄節氣前後發生的次數最...

不斷更新／228連假首日國道上午30起車禍 「紫爆」遍地開花

今天為和平紀念日連續假期首日，高速公路局中區交控中心說，上午11時25分，國3南向232.5K中興路段…

汽車場考3月30日起增無號誌停讓 沒做1次扣32分出局

3月起將有多項交通新制實施，公路局預計，3月30日起小型車場考新增無號誌路口先停再開、大型車須做視野死角確認及指差確認考...

228連假省道目前車流順暢 公路局曝下午地雷路段

今天為228連假第1天，交通部公路局表示，截至上午9時各省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段部分，主要城際道路，包括台6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。