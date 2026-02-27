婦科醫涉持兒少性影像 衛福部：懲戒後公告狼醫專區

快訊

中央社／ 台北27日電
桃園市某間大型連鎖婦產科的一名羅姓醫師，不僅收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患者密照，遭新北地檢署起訴並要求處重刑。本報資料照
1名羅姓婦科醫師持大量兒少性影像、病患私密照，檢方偵結起訴。衛福部強調，不會等法院最終判決出爐才動作，待確認身分並由地方衛生局完成懲戒程序後，即公告於狼醫專區。

狼醫事件頻傳，衛生福利部去年8月起增設「醫事人員性別事件資訊專區」提供民眾查詢，方便民眾就醫前先避雷，但現行揭露民國112年後性平判決定讞資訊、各縣市懲戒案資料及更名記錄等。

新北地檢署查獲1名婦產科醫師持有大量兒少性影像，且加入多個群組散布影音，還利用看診時偷存病歷上兒童私密部位照片，昨天依兒少性剝削防制條例起訴，建請從重量刑。

外界關注這起案件何時會公開在專區中，衛福部醫事司副司長劉玉菁今天告訴媒體，因被害人是未成年，依照程序需要先請保護司向司法單位了解加害者全名，醫事司才能確認其執業登記縣市，再發函請地方衛生局依「醫師法」規定執行醫師懲戒程序，待懲戒結果出爐後就會連結並登載至「醫事人員性別事件資訊專區」。

劉玉菁說，不會等到法院最終判決出爐才動作，將採取行政與司法雙軌並行，行政端的「醫師懲戒」程序會先啟動，但醫師懲戒由委員會運作，法律對於成員組成、開會出席人數皆有明文規定，仍須配合委員時間並符合法定程序，決議才具備法律效力。

