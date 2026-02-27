婦科醫涉持兒少性影像 衛福部：懲戒後公告狼醫專區
1名羅姓婦科醫師持大量兒少性影像、病患私密照，檢方偵結起訴。衛福部強調，不會等法院最終判決出爐才動作，待確認身分並由地方衛生局完成懲戒程序後，即公告於狼醫專區。
狼醫事件頻傳，衛生福利部去年8月起增設「醫事人員性別事件資訊專區」提供民眾查詢，方便民眾就醫前先避雷，但現行揭露民國112年後性平判決定讞資訊、各縣市懲戒案資料及更名記錄等。
新北地檢署查獲1名婦產科醫師持有大量兒少性影像，且加入多個群組散布影音，還利用看診時偷存病歷上兒童私密部位照片，昨天依兒少性剝削防制條例起訴，建請從重量刑。
外界關注這起案件何時會公開在專區中，衛福部醫事司副司長劉玉菁今天告訴媒體，因被害人是未成年，依照程序需要先請保護司向司法單位了解加害者全名，醫事司才能確認其執業登記縣市，再發函請地方衛生局依「醫師法」規定執行醫師懲戒程序，待懲戒結果出爐後就會連結並登載至「醫事人員性別事件資訊專區」。
劉玉菁說，不會等到法院最終判決出爐才動作，將採取行政與司法雙軌並行，行政端的「醫師懲戒」程序會先啟動，但醫師懲戒由委員會運作，法律對於成員組成、開會出席人數皆有明文規定，仍須配合委員時間並符合法定程序，決議才具備法律效力。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。