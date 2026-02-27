228連假首日國道上午已30件事故 下午7路段恐壅塞

快訊

中央社／ 台北27日電
228和平紀念日連假首日，高公局預判，下午重點壅塞路段共7處，包括國1南向高架機場系統-楊梅端。聯合報系資料照

今天是228和平紀念日連假首日，根據交通部高速公路局統計，截至上午11時，國道共發生30件事故；高公局預判，下午重點壅塞路段共7處，包括國1南向高架機場系統-楊梅端。

228連假自今天起至3月1日，高公局發布新聞稿指出，截至上午11時，國道全線交通量為35.2百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，仍在預期流量範圍內。

高公局指出，今天截至11時，共發生30件事故，包括國1北向8.8公里處發生1輛化學槽車自撞事故、國1北向310.2公里處與國3北向343.6公里各發生小客車追撞事故，皆導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。

根據即時路況顯示，截至中午12時35分，國1北向汐止系統-汐止、國3南向環東-南港與北向安坑-新店等路段呈現車速20公里以下紫色，其中國3南向環東-南港車速僅約3公里。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武至左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人可在下午5時後出發，同時呼籲駕駛可透過高速公路1968網站及App，並在行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

