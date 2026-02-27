新竹水情亮燈提醒 水利署進行人工增雨作業

受鋒面影響，北部及中部地區自26日晚間迎來降雨，經濟部水利署把握集水區降雨時機，於石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭等五座水庫，連續進行兩次地面人工增雨作業，並於27日上午在鯉魚潭施放高空焰彈，力求為新竹山區爭取更多雨量。

水利署自25日起將新竹地區水情燈號調升為「水情提醒綠燈」。水利署表示，目前雖較2021年大旱同期蓄水量高出約1,100萬公噸，但考量新竹近年產業與民生用水需求成長，水利署北區水資源分署已成立防旱應變小組。

新竹地區供水情勢近期轉趨嚴峻。水利署表示，受去年11月以來降雨偏少影響，新竹寶山與寶二水庫集水區每月降雨量多不足30毫米。此外，目前正值頭前溪沿岸六大圳灌區的春耕整田灌溉期，用水需求大幅增加，導致隆恩堰公共用水取水量偏低，寶山及寶二水庫合計蓄水量較近五年同期平均減少約623萬公噸。

水利署指出，昨日深夜鋒面通過，隨即把握機會燃放焰劑，期能增加降雨改善水情；明日起鋒面與華南雲雨區將持續影響臺灣，連假三天期間，水利署人工增雨作業小組仍將高度警戒，持續待命守視，只要有合適的氣象條件，立即把握時機進行增雨作業。