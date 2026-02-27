春雨擾228連假…鋒面+東北季風轉濕冷 下周二又變天

昨天深夜到今天有一波鋒面正在通過台灣，北部地區昨晚到目前為止都有下雨情形。中央氣象署氣象預報中心預報員蔡伊其表示，今天鋒面通過台灣，隨後東北季風增強，影響到明天。周日東北季風減弱，不過，下周一有下一波鋒面逐漸影響，下周二鋒面通過，又是下一波的東北季風增強。

目前鋒面正在通過台灣的過程當中，蔡伊其表示，清晨到上午都有鋒面雲系正在通過，就會有稍微強一點的降雨發生，今天全台天氣不穩定，都有下雨情形。

未來1周天氣，蔡伊其表示，鋒面通過後，台灣持續會受到華南雲雨區東移影響，容易下雨的天氣。明晚環境偏向東北風，華南水氣持續影響。周日北邊高壓出海，台灣附近轉為偏東風環境，華南又有下一波鋒面逐漸建立。下周一下一波鋒面通過台灣，天氣也會比較差。下周二東北季風環境，華南水氣偏多，還是會對台灣天氣造成降雨情形。

今天降雨趨勢，他說，西半部的中部以北地區、東半部地區，容易下雨的情形。雨量比較多的地區包括中部以北、北部地區，受到鋒面通過的過程中，帶來比較多降雨。到了晚間，南部地區也有零星降雨的機會。花東今天下午到晚上，可能會有比較劇烈的較大雨勢發生機會。

未來降雨趨勢，蔡伊其表示，明天東北季風以及華南雲雨區影響，全台灣各地可能降雨。周日東北季風減弱，不過還是有華南雲雨區的影響，中北部、東半部還是容易下雨，南部有零星雨的情形。下周一至下周二鋒面通過，以及下周二東北季風再增強，各地的降雨又會相較周日稍微增加。周日的降雨是未來1周比較少的時間點。

蔡伊其說，下周三、下周四東北季風持續影響，加上華南雲雨區影響之下，北部、東半部地區、中南部山區也是比較容易下雨，中南部平地則是以零星雨的天氣為主。

未來溫度趨勢，蔡伊其表示，今天鋒面通過之後，東北季風就會增強，北部今天、明天高溫略為下降，大概只有20度左右；南部地區溫度還是可以來到27、28度，南北溫差還是比較大一點。周日東北季風減弱，北部溫度明顯回升。下周一鋒面通過之前，溫度也會來到比較高一點，北部高溫可以來到27、28度左右。

蔡伊其表示，下周二之後，東北季風南下，北部低溫降到15、16度，會出現在下周三的早上。下周三、下周四持續受到東北季風影響，高溫21、22度左右，整體來說還是偏涼的情形。

他說，未來一整周受到鋒面、東北季風，加上華南雲雨區東移影響，各地天氣比較不穩定，外出要攜帶雨具備用。鋒面通過的過程中，留意可能會有瞬間強風的情形。今天、下周一鋒面通過之前，以及通過的時候，馬祖及北部地區可能有低雲或局部霧影響能見度，行車用路注意安全。東北季風比較強的時間，沿海的風浪比較大。最近天氣變化快速，要掌握氣象署最新氣象預報。

至於首道春雷，蔡伊其表示，今天這波鋒面目前是比較沒有觀測到春雷的情形，其實在上一波鋒面就有觀測到打雷的狀況。雷的部分，下周一鋒面通過的過程中，帶來對流降雨，可能會發生雷的情形。

經濟部水利署把握降雨雲層影響集水區的難得機會，在石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭等水庫，連續進行兩次地面人工增雨作業，今天上午則於鯉魚潭施放高空燄彈，利用風向將燄劑帶往新竹山區，為集水區爭取更多的雨量。蔡伊其表示，目前預報來看，雨量稍微比較少一點，不過未來1周整個環境水氣比較多一點的情形，滿適合實施人工增雨。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 今天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供