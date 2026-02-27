快訊

50歲男耳鳴以為聽力下降 核磁共振檢查發現竟是鼻咽癌第三期

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大千綜合醫院放射腫瘤科主任張富迪指出，如果發現鼻咽癌相關症狀，一定要及早就醫，才能提高治癒率。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院放射腫瘤科主任張富迪指出，如果發現鼻咽癌相關症狀，一定要及早就醫，才能提高治癒率。圖／大千綜合醫院提供

50歲林姓男子因左耳持續耳鳴且聽力下降，原以為只是單純聽力變差，前往耳鼻喉科檢查，不料經鼻咽內視鏡檢查，竟發現鼻咽部有腫瘤，轉介至大千綜合醫院透過核磁共振檢查後，確診為鼻咽癌第三期，且癌細胞已轉移至頸部淋巴。經大千癌症醫療團隊治療後，追蹤至今3年多病情控制良好，並無復發或轉移情形。

大千綜合醫院放射腫瘤科主任張富迪指出，鼻咽癌在台灣相當常見，根據衛福部國健署最新公布2023年癌登統計資料，台灣每年有超過1400名鼻咽癌新診斷病人，其中超過4成因發現時機較晚未能治癒。鼻咽癌病患男女比例約3比1，以男性居多，且好發年齡落在正值壯年的40至55歲，因此常造成相當程度的家庭及社會衝擊。

他指出，由於鼻咽位置在顱底骨下方、鼻腔後方，無法直接看見及觸摸，必須使用鼻咽反射鏡或鼻咽內視鏡才能看清楚，導致早期發現不易，提醒大家，如果出現以下症狀應提高警覺：

1.耳朵異狀：因腫瘤侵犯或堵塞耳咽管單側，會出現耳鳴、聽力減退、中耳炎。

2.鼻部症狀：鼻塞、流鼻血、分泌物中帶血絲。

3.頸部腫大：約7至8成病人會因頸部淋巴腺轉移導致腫大情形。

4.神經症狀：若侵犯到顱底，可能出現頭痛、視力模糊（複視）或臉部發麻。

張富迪表示，鼻咽癌的解剖位置位於顱底，加上對放射線具高敏感性，因此以放射線治療為主，再根據臨床期別評估是否需要併用化療輔助，手術治療屬於輔助性質，如果放射線治療之後頸部淋巴結未完全消失或者鼻咽腫瘤復發，才會考慮手術切除。另外，「同步化放療」是在放射治療期間同時給予化療，是目前國際間認為對第二期以上的鼻咽癌最有效的治療方式。

傳統的放射治療是每天照射1次，整個療程大約需時2個月，但隨著醫療進步，目前的「弧形放射治療」搭配「影像導航定位」，能精準打擊癌細胞，能減少傳統治療常見的口乾舌燥、放射性齬齒、骨壞死、牙關緊閉等副作用，同時提高治癒率及生活品質。

張富迪提醒，發生鼻咽癌最有可能的致病因素是一種名為EB的病毒感染，但其他與鼻咽癌息息相關的因素還有家族遺傳、長期吸菸、經常食用醃漬食物或鹹魚、或吸入甲醛、木屑等環境因素。鼻咽癌並非絕症，但早期發現、早期治療絕對是關鍵。民眾若出現持續性耳鳴或頸部腫塊等相關症狀，務必要盡快尋求專業醫師檢查。

50歲男子經由正子造影檢查，確診為鼻咽癌第三期，且已轉移至頸部淋巴（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
50歲男子經由正子造影檢查，確診為鼻咽癌第三期，且已轉移至頸部淋巴（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
林姓男子透過核磁共振檢查，確診為鼻咽癌（黃色箭頭處）。圖／大千綜合醫院提供
林姓男子透過核磁共振檢查，確診為鼻咽癌（黃色箭頭處）。圖／大千綜合醫院提供

腫瘤 淋巴 手術

