汽車場考3月30日起增無號誌停讓 沒做1次扣32分出局

3月起將有多項交通新制實施，公路局預計，3月30日起小型車場考新增無號誌路口先停再開、大型車須做視野死角確認及指差確認考驗項目，一旦未做到，將一次扣32分出局。

交通部公路局自1月30日起實施機車駕照筆試全面取消是非題，改為50題選擇題，而2月底至3月底還有多項交通新制將上路。

公路局表示，自2月28日起實施新車（在台灣第1次申領牌照的車輛）車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙可見光透過率管理新制，並列為車輛檢驗項目。

一般車輛若黏貼隔熱紙需有合格標識，前擋風玻璃透光率要在70%以上、前側窗40%以上；至於計程車及幼童專用車前擋黏貼70%以上、其餘車窗及後擋風玻璃均為40%以上。

新申領牌照新車適用隔熱紙納管新制，舊車不溯及既往。公路局指出，若黏貼不合格的隔熱紙，各區監理所將要求限期改善並覆驗，違者依道路交通管理處罰條例第17條規定，最高可處新台幣1800元，逾期1個月以上者並吊扣牌照，逾期6個月以上者，註銷牌照。

在強化以人為本駕駛訓練項目部分，公路局已要求駕訓班自1月起實施以人為本課程訓練。公路局表示，預計3月30日起小型車場考新增行經無號誌化路口先停再開、大型車須做視野死角確認及大型車指差確認等考驗項目，一旦未做到上述動作，一次扣32分，因成績達70分以上才合格，未確實執行者無法通過考試。

為強化違規行為回訓矯正，交通部新增闖紅燈、無號誌路口未依路權行駛以及行近未設行車管制號誌的行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速等項目，若一般駕駛人1年違規達3次者、營業大型車職業駕駛人1年達2次者，納入矯正講習對象，必須上3小時矯正防制班。

鐵路部分，台鐵公司表示，自3月2日起，全線車站補票處除了原有的現金支付外，將全面新增信用卡及行動（條碼）支付服務；自乘車日3月3日起，每名旅客（依身分證字號、護照號碼或統一證號計算）每日可預訂車票張數，將由6張調整為9張。

至於網路及行動郵局活存轉定存每日或每月合併上限自3月14日起也有所調整，根據中華郵政公告，將從300萬元降至100萬元，若超過當月限額，可至臨櫃辦理。