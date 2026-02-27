閃光、飛蚊是警訊！5旬男用眼過度釀視網膜剝離 術後中醫調養恢復視野
51歲科技業工作者王先生，因用眼強度高，導致視網膜剝離，接受手術後，視野中黑影仍存在。中醫師梁世瀅指出，民眾若視野出現閃光感、飛蚊增加，或視野遭遮擋，恐已發生視網膜病變，應力既就醫檢查，術後若發生長期視野缺損，除在眼科追蹤外，也可搭配中醫調理，透過中藥治療、針灸、推拿、耳穴按壓等，疏通經絡，改善眼底循環。
王先生任職科技業，去年9月左眼視網膜玻璃接受手術，術後視野左下角出現一處有如濃墨暈開的陰影，且3個月後黑影仍存在，不僅導致他看東西缺了一腳，閱讀、走路，與人對話時，都會不自覺想要避免該片區域。雖不是失明，但視野缺損已對其工作與日常生活造成嚴重干擾，求助中醫、使用中藥治療後，陰影面積逐漸縮小，約1年後視野恢復達9成以上。
梁世瀅說，在中醫理論中，眼目為「五官之首」，其運作與臟腑氣息相關，視網膜手術後的視野陰影，代表「局部氣血未暢、經絡阻滯」，眼底組織功能尚未完全恢復，治療上首重「補益肝腎、活血通絡」，初期以清熱瀉火藥物治療，幫助癒合手術後傷口，後續改以滋陰補腎類型藥物，幫助滋補組織，放鬆肌肉，可望改善病人視野。
除藥物治療外，臨床可透過針灸、推拿、耳穴按壓等方式，調和臟腑功能，疏通經絡，改善眼底循環。梁世瀅表示，常用穴位如睛明、攢竹、太陽、風池、肝俞、腎俞等，皆有助於調氣血、通經絡，促進眼部康復，此外，建議病人應「養心安神」，保持心情平和，避免過度用眼、神經緊張，適度從事眼球運動，與全身氣血調養，如太極拳、八段錦等，皆可促進氣血流通。
梁世瀅指出，病人飲食方面也建議調養，宜清淡均衡，注重補充富含維生素與抗氧化成分的食材，增強眼部抵抗力，生活上應避免熬夜、過度勞累，且術後眼睛狀態脆弱，前3個月應避免過度提重物或從事重力訓練運動，運動過程應避免憋氣，以免眼壓、腦壓升高傷及視網膜，此外，應持續在西醫眼科追蹤，中醫治療則作為輔助，有助改善「眼底微環境」，防止復發。
