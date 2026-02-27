第一波春雨到！賈新興估春雷最快今午後至晚間 在「竹苗以北」一帶

「第一波春雨到」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，台中以北、南投部分地區，以及東北角和宜蘭山區都出現降雨。至於部分雷雨的狀況，目前尚未出現，中午後至晚間看看是否有機會。如果有發生春雷的話，大致也在竹苗以北一帶。

這波春雨中間會有一些空檔，他說，主要雨區仍以台中以北為主，台中以南也會有短暫的小雨。春雨對於一期稻作的用水很重要，老天爺幫忙淹水田，大家也要節約用水，「春雨貴如油」是以前對春雨的看重，以目前整體經濟和產業結構來看，「春雨貴如金」更貼切。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。