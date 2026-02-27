快訊

美國開始調查撤銷中國最惠國待遇的影響 可能提高中國關稅

台灣女童澀谷過馬路遭女子撞飛！ 日律師：恐涉攻擊罪「最重2年徒刑」

教學／Google Chrome越用越慢？5個設定「大掃除」讓瀏覽器立刻回春

聽新聞
0:00 / 0:00

第一波春雨到！賈新興估春雷最快今午後至晚間 在「竹苗以北」一帶

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台中以北、南投部分地區，以及東北角和宜蘭山區都出現降雨。本報資料照片
台中以北、南投部分地區，以及東北角和宜蘭山區都出現降雨。本報資料照片

「第一波春雨到」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，台中以北、南投部分地區，以及東北角和宜蘭山區都出現降雨。至於部分雷雨的狀況，目前尚未出現，中午後至晚間看看是否有機會。如果有發生春雷的話，大致也在竹苗以北一帶。

這波春雨中間會有一些空檔，他說，主要雨區仍以台中以北為主，台中以南也會有短暫的小雨。春雨對於一期稻作的用水很重要，老天爺幫忙淹水田，大家也要節約用水，「春雨貴如油」是以前對春雨的看重，以目前整體經濟和產業結構來看，「春雨貴如金」更貼切。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

雷雨 春雨 賈新興

延伸閱讀

雷雨要來了！賈新興：228連假有局部雷雨發生機率

要變天下雨了！賈新興：周三起到3月上旬水氣多 228連假全台有雨

未來天氣3重點 賈新興：除夕變天轉濕冷 東北季風至少影響到初二

周末寒流影響全台大降溫 賈新興：遊日注意暴風雪 春節可望好天氣

相關新聞

今年首例境外移入麻疹群聚個案 疾管署曝旅遊警示

衛福部疾管署今公布國內發生1起麻疹境外移入致國內感染群聚事件，該起群聚事件指標個案為今年2月12日公布北部8個月大本國籍...

全台環境水氣增 專家：第1聲春雷今天中午前發生機會高

今天是228連假首日，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，往年，第1聲春雷多在3月上旬驚蟄節氣前後發生的次數最...

不斷更新／228連假首日國道一早就紫爆、南向車潮激增 避開9地雷路段

今天為和平紀念日連續假期首日，國道一早就出現南下車流。高速公路局表示，…

汽車場考3月30日起增無號誌停讓 沒做1次扣32分出局

3月起將有多項交通新制實施，公路局預計，3月30日起小型車場考新增無號誌路口先停再開、大型車須做視野死角確認及指差確認考...

228連假省道目前車流順暢 公路局曝下午地雷路段

今天為228連假第1天，交通部公路局表示，截至上午9時各省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段部分，主要城際道路，包括台6...

228連假首日中部以北轉濕涼 吳德榮：慎防劇烈降雨 這天春雷乍響

今天228連假首日鋒面南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。