快訊

回應阿富汗攻擊 巴基斯坦發動空襲、防長稱「現在是公開對抗」

春雨來了！鋒面雲雨帶發展旺 北台灣大雨稍後換中部

台灣女童在東京澀谷遭路人狠撞 網點名日本4地常見：專挑女性小孩

春雨來了！鋒面雲雨帶發展旺 北台灣大雨稍後換中部

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鋒面雲系通過中，雲雨帶發展相當旺盛。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
鋒面雲系通過中，雲雨帶發展相當旺盛。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

春雨來了，鋒面雲系通過中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雲雨帶發展相當旺盛，北台灣大雨中，稍後中部地區也要下大雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天、明天鋒面與華南雲雨帶通過，各地不定時短暫陣雨或雷雨，北部、中部有較大雨勢機會，東北季風稍增強，白天舒適、早晚偏涼。周日上午北部、中部、東部仍有降雨機會，南部多雲為主，午後雨勢趨緩，有短暫空檔，轉東南風，白天溫暖略悶。

󠀠下周一另一波鋒面影響，北部、東部短暫雨，中部陰天，南部多雲到晴。下周二華南雲雨區再度通過，各地有雨，天氣不穩定，東北季風增強，氣溫逐漸下降，早晚轉涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鋒面 東北季風

延伸閱讀

2波鋒面接連來襲「元宵恐雨中賞燈」北東降溫明顯低溫僅15度

桃園巨蛋將動工 新北民代籲大巨蛋向北布局、落腳淡水

228連假起兩波鋒面+華南雲雨區東移 未來一周水氣多濕答答

雨神來了！今起3波鋒面接力 氣象署：周五之後全台降雨機率增

相關新聞

全台環境水氣增 專家：第1聲春雷今天中午前發生機會高

今天是228連假首日，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，往年，第1聲春雷多在3月上旬驚蟄節氣前後發生的次數最...

不斷更新／228連假首日國道一早就紫爆、南向車潮激增 避開9地雷路段

今天為和平紀念日連續假期首日，國道一早就出現南下車流。高速公路局表示，…

228連假省道目前車流順暢 公路局曝下午地雷路段

今天為228連假第1天，交通部公路局表示，截至上午9時各省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段部分，主要城際道路，包括台6...

228連假首日中部以北轉濕涼 吳德榮：慎防劇烈降雨 這天春雷乍響

今天228連假首日鋒面南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨...

最快上午迎今年首道春雷 228連假全台陰雨 慎防短時強降雨

228連假首波春雨影響，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，全台都是有雨的天氣，今天苗栗以北一整天感受偏涼，氣溫落在17至22...

國旅好貴…一晚均價3000元 連假還會漲

國旅住宿貴屢遭詬病，根據觀光署統計，去年旅館平均房價為二九八四元，較前年增百分之○點八一，民宿平均房價為二四三八元，較前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。