春雨來了！鋒面雲雨帶發展旺 北台灣大雨稍後換中部
春雨來了，鋒面雲系通過中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雲雨帶發展相當旺盛，北台灣大雨中，稍後中部地區也要下大雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天、明天鋒面與華南雲雨帶通過，各地不定時短暫陣雨或雷雨，北部、中部有較大雨勢機會，東北季風稍增強，白天舒適、早晚偏涼。周日上午北部、中部、東部仍有降雨機會，南部多雲為主，午後雨勢趨緩，有短暫空檔，轉東南風，白天溫暖略悶。
下周一另一波鋒面影響，北部、東部短暫雨，中部陰天，南部多雲到晴。下周二華南雲雨區再度通過，各地有雨，天氣不穩定，東北季風增強，氣溫逐漸下降，早晚轉涼。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
