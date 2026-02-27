228連假省道目前車流順暢 公路局曝下午地雷路段
今天為228連假第1天，交通部公路局表示，截至上午9時各省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段部分，主要城際道路，包括台61線鳳鼻至香山、竹南路段、中彰大橋、台1線水底寮至楓港，銜接國道路段台64線國3中和交流道、台74線快官路段西向、霧峰路段東向、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道東向、仁德系統東向將出現短暫車流。
公路局已請客運業者於115年228和平紀念日期期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。
公路局建議用路人出門前可先至公路局網站（http://www.thb.gov.tw）查詢路況，或下載「幸福公路」App，以避開塞車路段。
