聽新聞
0:00 / 0:00
鋒面報到 水利署把握機會在5水庫集水區人工增雨
北部下雨了，鋒面26日晚間影響中北部，經濟部水利署把握降雨雲層影響集水區的難得機會，於石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭等水庫，連續進行兩次地面人工增雨作業，今（27）日上午則於鯉魚潭施放高空燄彈，利用風向將燄劑帶往新竹山區，為集水區爭取更多的雨量。
新竹地區水情燈號25日調整為「水情提醒綠燈」，其他地區水情仍維持正常，水利署已嚴密監控各水庫蓄容，同時持續關注天氣情況，只要條件合適，不分晝夜，即啟動人工增雨作業。
根據天氣預測，水利預估明日起鋒面與華南雲雨區將持續影響台灣，這幾天只要有合適的氣象條件，立即把握時機進行增雨作業。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。