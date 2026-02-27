鋒面報到 水利署把握機會在5水庫集水區人工增雨

北部下雨了，鋒面26日晚間影響中北部，經濟部水利署把握降雨雲層影響集水區的難得機會，於石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭等水庫，連續進行兩次地面人工增雨作業，今（27）日上午則於鯉魚潭施放高空燄彈，利用風向將燄劑帶往新竹山區，為集水區爭取更多的雨量。

新竹地區水情燈號25日調整為「水情提醒綠燈」，其他地區水情仍維持正常，水利署已嚴密監控各水庫蓄容，同時持續關注天氣情況，只要條件合適，不分晝夜，即啟動人工增雨作業。

根據天氣預測，水利預估明日起鋒面與華南雲雨區將持續影響台灣，這幾天只要有合適的氣象條件，立即把握時機進行增雨作業。