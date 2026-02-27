快訊

台灣女童在東京澀谷遭路人狠撞 網點名日本4地常見：專挑女性小孩

「回到未來」男星遭指家暴6大罪！前女友控「性奴剝削勞力」本人反擊

鐵飯碗不香！日本醫學系報考降溫 「文科回歸」現象明顯

聽新聞
0:00 / 0:00

鋒面報到 水利署把握機會在5水庫集水區人工增雨

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
水利署26日晚間在永和山水庫實施人工增雨。圖／水利署提供
水利署26日晚間在永和山水庫實施人工增雨。圖／水利署提供

北部下雨了，鋒面26日晚間影響中北部，經濟部水利署把握降雨雲層影響集水區的難得機會，於石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭等水庫，連續進行兩次地面人工增雨作業，今（27）日上午則於鯉魚潭施放高空燄彈，利用風向將燄劑帶往新竹山區，為集水區爭取更多的雨量。

新竹地區水情燈號25日調整為「水情提醒綠燈」，其他地區水情仍維持正常，水利署已嚴密監控各水庫蓄容，同時持續關注天氣情況，只要條件合適，不分晝夜，即啟動人工增雨作業。

根據天氣預測，水利預估明日起鋒面與華南雲雨區將持續影響台灣，這幾天只要有合適的氣象條件，立即把握時機進行增雨作業。

鋒面 缺水 水利署

延伸閱讀

228連假起兩波鋒面+華南雲雨區東移 未來一周水氣多濕答答

沉睡40年村落現身！日本水庫乾涸引爆觀光亂象 遊客捨命自拍

春雨不來蘭潭淹沒區巫家古井露頭 水情吃緊水利署調度控管出水

春雨遲不來！日月潭水位日掉百萬噸 蓄水一度跌破9千萬噸

相關新聞

全台環境水氣增 專家：第1聲春雷今天中午前發生機會高

今天是228連假首日，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，往年，第1聲春雷多在3月上旬驚蟄節氣前後發生的次數最...

不斷更新／228連假首日國道一早就紫爆、南向車潮激增 避開9地雷路段

今天為和平紀念日連續假期首日，國道一早就出現南下車流。高速公路局表示，…

228連假首日中部以北轉濕涼 吳德榮：慎防劇烈降雨 這天春雷乍響

今天228連假首日鋒面南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨...

最快上午迎今年首道春雷 228連假全台陰雨 慎防短時強降雨

228連假首波春雨影響，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，全台都是有雨的天氣，今天苗栗以北一整天感受偏涼，氣溫落在17至22...

國旅好貴…一晚均價3000元 連假還會漲

國旅住宿貴屢遭詬病，根據觀光署統計，去年旅館平均房價為二九八四元，較前年增百分之○點八一，民宿平均房價為二四三八元，較前...

跟上趨勢 台北市公廁未來改採全坐式

北市環保局轄管七十二座公廁，去年起陸續整修，增設尿布台、無障礙、性別友善、坐式馬桶、小便斗等多功能服務，環保局指出，目前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。