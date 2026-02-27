育兒接力2.0！民代促台中借鏡南韓光州模式 打造三贏友善職場

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
國內少子化困境迫在眉睫，政策創新刻不容緩，台中市議員邱愛珊呼籲市府應積極借鏡南韓光州模式。圖／邱愛珊提供
針對台北市將於3月實施12歲以下「育兒日減1小時工時計畫」，台中市議員邱愛珊表示，國內少子化困境迫在眉睫，政策創新刻不容緩，呼籲台中市不應仍停留在審慎評估階段，應積極借鏡南韓已驗證成功的育兒職場配套方案，推出更完整的「台中2.0版本」，創造勞資雙方與同事的三贏局面。

邱愛珊指出，台北市此項政策引發廣泛關注，正反映出台灣當前少子化危機與雙薪家庭「蠟燭兩頭燒」的真實困境。她強調，台中作為中小企業重鎮，在推動育兒友善政策上面臨獨特挑戰，更需要以智慧與高度回應時代需求。

邱愛珊更以南韓推行的「育兒期10點上班制」（光州模式）為例，認為該政策成功的核心在於「由政府出資，解決所有人的痛點」，呼籲盧市府展現決心，讓台中成為示範城，並強調台中市應將南韓證實有效的「替代勞工補貼」與「工作分工補助」納入配套，讓育兒政策從「家長的福利」升級為職場的共好。

邱愛珊建議台中市或可參考其對家長（減壓）、對同事（補償）、對企業（支持）的三大核心機制，擴大適用對象至12歲以下子女之家長，每日縮減1小時工時且不減薪；並採取「工作分工獎勵金」，由政府每月發放津貼給協助分擔工作的同事，同時針對聘請替代人力的企業提供政府每月補助，員工數30人以下的小型企業更享有額外獎勵。

邱愛珊說， 「這一小時，是整座城市對家庭最溫暖的守護。」台中更應在此基礎上精益求精， 讓家長在接送與陪伴孩子時擁有生活的從容，讓友善育兒不再成為同事的額外負擔，從根源化解職場矛盾，也對以中小企業為主的台中產業結構而言，是穩定經營的重要支柱，因此她將在市議會質詢中全力推動具備完整配套的「台中市育兒友善職場方案」。

