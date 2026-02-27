快訊

228連假天氣變化快速 今鋒面從北往南有雨、北部冷空氣影響大降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天清晨起鋒面接近並通過台灣，北部首先開始下起雨來。隨鋒面往南移動，白天起，中南部也會逐漸轉為多雲時陰偶陣雨的天氣。本報資料照片
今天是228連假首日，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，清晨起鋒面接近並通過台灣，北部首先開始下起雨來。隨鋒面往南移動，今天白天起，中南部也會逐漸轉為多雲時陰偶陣雨的天氣。

氣溫方面，他說，因為雲多下雨，中南部高溫略降到25至29度，感受舒適。北部及東北部受到鋒面後方東北風冷空氣影響，高溫降到18至20度，對比前一天的高溫有較大降幅，感受起來會比較冷一點。

鋒面影響到今天，廖于霆表示，明天開始東北季風增強，華南水氣通過，全台各地仍是陰陣雨天氣，降雨機率較高的地方是整個西半部。氣溫和今天差不多，北部東北部高溫18至20度，中南部及東南部高溫25至30度。各地低溫都在18至20度。

他說，周日偏南風增強，鋒面重新在台灣北方海面建立，華南雲系影響中部以北，中部以北仍有陣雨，東半部以及南部地區則是多雲天氣，南部可見到陽光。各地氣溫明顯回升，北部東北部高溫回升到24至25度。中南部及東南部高溫回升到26至30度。

今起3天連假天氣系統變化快速，廖于霆表示，每天都有不同風貌，如要外出，都要攜帶雨具，若是在北部、東北部活動，也要留意保暖，並留意台灣南北溫差。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 鋒面

