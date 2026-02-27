最快上午迎今年首道春雷 228連假全台陰雨 慎防短時強降雨

228連假首波春雨影響，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，全台都是有雨的天氣，今天苗栗以北一整天感受偏涼，氣溫落在17至22度之間。明天主要東北風及華南雲系影響，嘉義以北及宜花一整天感受偏涼，白天高溫也不超過22度。周日東北季風減弱，台灣附近轉吹偏東南風，華南雲系主要輻合位置會向北調整，降雨稍減少，白天高溫升到25至29度左右，體感可能偏濕悶。

降雨方面，「觀氣象看天氣」表示，今天清晨開始鋒面影響，清晨至中午的這段期間，目前來看此鋒面低層結構完善，且中高層大氣條件十分可能有利對流發展，因此在此期間西半部沿海一帶易有強對流發展移入，可能會出現局部短時較強降雨，甚至不排除出現今年首次春雷。下半天起鋒面離開，華南雲系接手，降雨轉為偏層狀性質的短暫陣雨。

明天降雨範圍及強度變數較大，「觀氣象看天氣」表示，目前可以確定的是台灣附近水氣仍偏多，中部地區部分模式預報出較明顯的降雨，部分較為零星。周日華南雲系再一步北移，全台降雨可望再為趨緩，僅剩北部有短暫雨的情況，其他地區也有零星降雨的機會，未下雨時則以多雲為主。

「觀氣象看天氣」表示，目前來看，下周一至下周二馬上又會有一波結構良好的鋒面影響，也不排除會出現有利對流發展的環境，提醒連續假期、及未來1周外出記得攜帶雨具。下周二目前來看雲量也偏多、為東北季風主導的天氣型態，若要觀賞月全食的朋友們，得要碰碰運氣。