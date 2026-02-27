228連假首日中部以北轉濕涼 吳德榮：慎防劇烈降雨 這天春雷乍響
今天228連假首日鋒面南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，鋒面雲系已抵達，伴隨降水回波，中部以北明顯降雨。冷空氣尚未到，各地區的平地最低氣溫約在16至18度。
他說，今天中部以北及東半部轉有局部陣雨，並有較大雨勢，中部以北及東北部轉涼。溫度方面，北部16至23度、中部17至26度、南部18至30度、東部16至28度。
明天中部以北仍有明顯降雨，吳德榮表示，範圍逐漸擴及南部，中部以北仍偏涼。周日降雨區逐漸北移，上半天中部以北仍有局部降雨，下午起至下周一上半天降雨停歇，為短暫空檔，天氣回暖。
下周一下午起鋒面南下，吳德榮表示，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫降；下周二降雨範圍擴大，各地皆有局部陣雨，偶有春雷及較大雨勢的機率，再轉涼。下周三鋒面南移至巴士海峽，天氣略好轉，氣溫略升，局部地區偶有少量降雨的機率。下周四為短暫空檔，北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率。
吳德榮表示，下周五東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。下周六及3月8日天氣轉乾。不過，各國模式期末模擬差異很大，需再觀察其最新的調整。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
