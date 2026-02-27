全台環境水氣增 專家：第1聲春雷今天中午前發生機會高
今天是228連假首日，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，往年，第1聲春雷多在3月上旬驚蟄節氣前後發生的次數最多；今年，看起來有機會提早到2月底，今天上午到中午之前發生機會高。
他說，今明兩天受鋒面通過及隨後南下的東北季風增強影響，北部及東北部氣溫明顯轉涼。中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區及恆春半島也有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，南部平地亦有零星短暫陣雨，全台環境水氣明顯增多，不穩定度增加，降雨機會也跟著增大，外出活動攜帶雨具備用。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
