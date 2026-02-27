鋒面通過+東北季風增強 228連假春雨霏霏 高山有降雪機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面通過及東北季風增強，天氣不穩定，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。聯合報系資料照
今天鋒面通過及東北季風增強，天氣不穩定，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。聯合報系資料照

今天是228連假首日，天氣不理想。中央氣象署表示，今天鋒面通過及東北季風增強，天氣不穩定，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨；3500公尺以上高山若低溫與水氣配合則有零星降雪機率，高山路面易結霜或積冰，行車或登山應特別注意安全。

中央氣象署發布濃霧特報，今天馬祖及清晨中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

氣溫方面，由於東北季風增強，今天北部及東北部天氣轉涼，各地低溫約17至21度，高溫方面，整體趨勢比昨天下降，基隆北海岸及北部高溫約21至23度，中部及東半部25至27度，南部仍可達29度左右。離島天氣，澎湖陰短暫陣雨，20至25度，金門陰短暫陣雨，15至20度，馬祖陰短暫陣雨，12至16度。

明天華南雲雨區東移及東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；各地均有短暫陣雨。周日東北季風減弱，各地早晚仍涼；華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周一另一鋒面影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

下周二鋒面通過及東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼；西半部有短暫陣雨或局部雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

下周三至下周四東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

下周五至3月8日東北季風影響，各地天氣較涼，仍有水氣東移，有局部短暫雨，後期天氣不確定性較大，留意最新氣象預報資訊。

明天至周日、下周二3500公尺以上高山有零星降雪機率，高山路面易結霜或積冰，行車特別注意安全。

228連假天氣。圖／中央氣象署提供
228連假天氣。圖／中央氣象署提供

東北季風 馬祖

延伸閱讀

2波鋒面接連來襲「元宵恐雨中賞燈」北東降溫明顯低溫僅15度

228連假全台濕答答 下周鋒面來襲「乍暖還寒」恐達大陸冷氣團

228連假國五單日雙向交通量上看7萬輛 大推299元往返北宜3天免塞車

228連假起兩波鋒面+華南雲雨區東移 未來一周水氣多濕答答

相關新聞

不斷更新／228連假首日南向車潮湧 避開國道9地雷路段

（5:10更新）

鋒面通過+東北季風增強 228連假春雨霏霏 高山有降雪機率

今天是228連假首日，天氣不理想。中央氣象署表示，今天鋒面通過及東北季風增強，天氣不穩定，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷...

跟上趨勢 台北市公廁未來改採全坐式

北市環保局轄管七十二座公廁，去年起陸續整修，增設尿布台、無障礙、性別友善、坐式馬桶、小便斗等多功能服務，環保局指出，目前...

國旅好貴…一晚均價3000元 連假還會漲

國旅住宿貴屢遭詬病，根據觀光署統計，去年旅館平均房價為二九八四元，較前年增百分之○點八一，民宿平均房價為二四三八元，較前...

沒典藏就沒靈魂 400萬元起跳的美術館「賦活術」

隨著台中綠美圖開館，台中市立美術館籌備處時期典藏費五百萬元又掀話題，讓美術館典藏費多寡再受關注。桃園市立美術館館長林詠能...

2026全球前250強最佳醫院 北榮、台大上榜

「美國新聞週刊（Newsweek）」公布「2026年全球最佳醫院（World's Best Hospitals 2026...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。