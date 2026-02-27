鋒面通過+東北季風增強 228連假春雨霏霏 高山有降雪機率

今天是228連假首日，天氣不理想。中央氣象署表示，今天鋒面通過及東北季風增強，天氣不穩定，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨；3500公尺以上高山若低溫與水氣配合則有零星降雪機率，高山路面易結霜或積冰，行車或登山應特別注意安全。

中央氣象署發布濃霧特報，今天馬祖及清晨中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

氣溫方面，由於東北季風增強，今天北部及東北部天氣轉涼，各地低溫約17至21度，高溫方面，整體趨勢比昨天下降，基隆北海岸及北部高溫約21至23度，中部及東半部25至27度，南部仍可達29度左右。離島天氣，澎湖陰短暫陣雨，20至25度，金門陰短暫陣雨，15至20度，馬祖陰短暫陣雨，12至16度。

明天華南雲雨區東移及東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；各地均有短暫陣雨。周日東北季風減弱，各地早晚仍涼；華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周一另一鋒面影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

下周二鋒面通過及東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼；西半部有短暫陣雨或局部雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

下周三至下周四東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

下周五至3月8日東北季風影響，各地天氣較涼，仍有水氣東移，有局部短暫雨，後期天氣不確定性較大，留意最新氣象預報資訊。

明天至周日、下周二3500公尺以上高山有零星降雪機率，高山路面易結霜或積冰，行車特別注意安全。 228連假天氣。圖／中央氣象署提供