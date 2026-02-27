不斷更新／228連假首日南向車潮湧 避開國道9地雷路段
今天為和平紀念日連續假期首日，目前國道北、中、南區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）1.2倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。
今天國道相關疏導措施包括：0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
高公局預判今天國道重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武至左營端等路段。高公局建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發。
