癌藥摻不鏽鋼微粒 已啟動回收
藥商台灣小野藥品向食藥署通報，用於治療肺癌、肝癌及大腸癌等多種癌症的癌症免疫藥物「保疾伏（OPDIVO）」，於二四○毫克劑型藥瓶膠塞發現不鏽鋼微粒。食藥署指出，雖然該規格未引進台灣，但異物恐導致病人肺部微動脈短暫阻塞或局部發炎，仍主動啟動回收作業，回收批號共廿二批，合計銷售已逾十二萬瓶。
保疾伏屬「免疫檢查點抑制劑」藥物，為靜脈注射劑型，核准適應症共十四項，涵蓋黑色素瘤、典型何杰金氏淋巴瘤、胃癌、食道癌等十一癌別，可作為輔助治療。
食藥署藥品組簡任技正劉佳萍說，藥商於製造廠發現其中一罐藥瓶瓶塞處有不鏽鋼微粒，若隨藥品注射進入體內，恐導致病人肺部微動脈短暫阻塞或局部發炎，不過，臨床上該藥品通常會使用過濾器給藥，評估整體健康風險低。
劉佳萍說，本次藥品回收批號涵蓋國內所有規格，合計已銷售數量為十二萬六六一一瓶，藥商需在三月十日前完成回收作業，已周知國內醫療院所、藥局等，針對疑慮批號立即停止調劑供應。
「這款藥品適應症廣，臨床上幾乎所有癌別病人或多或少都會用到。」台灣免疫暨腫瘤學會理事長吳教恩說，藥廠應盡早找出原因，避免影響病人用藥。
另，今年一月卅一日至二月十日，食藥署於十天內共通報十五項藥品短缺，恢復供藥時間從三月中旬至今年第四季不等，且部分品項無法恢復供應時間。食藥署簡任技正黃玫甄說，短缺藥品中七項為「藥事法」必要藥品清單項目，包括一項兒童及成人氣喘用藥，不過，這些藥品有同成分、同劑型藥品可替代使用。
