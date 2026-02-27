聽新聞
兩性薪資差距變大 民團促立法

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

台灣性別薪資差距不進反退，民間團體認為薪資不透明是主因之一，但政府長年未端出有效對策。台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，根據國際經驗，薪資透明制度除能解決部分低薪問題，對消弭性別薪資差距也有一定成果，政府必須端出強度更高的作為。

婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉表示，性別薪資差距是社會結構下性別不平等等環節造成的結果，因此其他國家不只推動薪資透明化，還會跨部會一起做，如透過教育主管機關來在學生養成專業時，打破就業選擇水平、職業垂直隔離。

她以歐盟經驗為例，指歐盟多年前決議要求會員國縮短薪資差距，反觀台灣，雖然金管會開始要求上市櫃公司在ＥＳＧ報告書揭露員工性別薪資資訊、提改善計畫，但規範到的企業畢竟是鳳毛麟角，這算是台灣唯一跟縮短性別薪資差距有關的政策，但幾乎沒什麼用。「事業單位同工同酬檢核表」是雇主自填，也只是擺好看的。

楊書瑋表示，即使勞基法、就業服務法、性別平等工作法早就明文禁止性別歧視，並要求落實同工同酬，但難以舉證，部分企業更要求員工簽署薪資保密條款，勞工根本不會知道自己與同事間的薪資差距。

楊書瑋認為，性別薪資差距原因之一是長期的薪資資訊不透明，雖然勞動部預計修就服法，將徵才薪資揭露的金額，從四萬元提升至五萬元或基本工資的一定倍數，但這只處理尋職時期的低薪問題，未能處理入職後的薪資不透明狀況。

他舉例，歐盟透過指引、美國立法規範，除要求求職時揭露薪資，雇主也要公布各職別薪資級距，若勞工發現薪水落在級距後段，可要求雇主說明，否則可能構成歧視。

