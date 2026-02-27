聽新聞
業者怨：住房率 3年沒過半了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

去年旅宿業整體住客達八二○九萬人次，高於疫情前紀錄，觀光署表示，住宿市場規模已恢復並超越疫情前水準，但旅宿業者批評，過去三年平均住房率均不到百分之五十，顯示整體環境依然艱辛，認為政府與其討論房價，更應該將重點放在如何協助業者定位升級，另也應想辦法吸引更多國際遊客。

中華民國觀光旅館商業旅館同業公會秘書長卓倩慧說，去年旅宿業整體住客達八千多萬人次，看似市場已有恢復，但實際上住房率，去年平均住房率僅百分之四十五點七三，等於全台有超過一半的房間都是空的，而且是過去三年的住房率都不到五成，整體環境對於業者來說仍然相當艱辛。

卓倩慧還提到，台灣觀光旅遊環境困境是景點軟硬體不足，導致遊客旅遊時沒有觀光亮點，無法吸引更多國內外遊客前往，且旅客旅遊時間多集中在假日及連假，平日需求只會愈來愈薄弱。

卓倩慧直言，觀光為市場導向需求，再怎麼壓低房價也無法解決這樣的困境，加上人事成本、原物料逐年高漲的情況下，業者辛苦、政府不作為，台灣觀光只能一成不變，甚至市場愈發衰疲。她還提到，政府試圖讓不合法的住宿「就地合法」，對原本就合法的旅宿業者十分不公，應全力剷除不合法業者，減少不公平的競爭。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，從疫情前至迄今，物價、工資、薪資水平調漲約百分之卅，但去年旅館平均房價僅較前年增加百分之○點八一，再加上國際客衰退，加上國旅一日遊成趨勢，導致國旅人次雖增加，但住房率遲遲無法提高，建議政府應多鼓勵、補助，給予企業機關誘因，甚至是多在平日舉辦活動，擴大內需及增加外國觀光客，才是當務之急。

