國旅好貴 一晚均價3千 連假還會漲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
去年全台旅館住房率約百分之四十五點七三，讓旅宿業者忍不住大嘆已是連續第三年未超過五成。圖為墾丁大街。本報資料照片
去年全台旅館住房率約百分之四十五點七三，讓旅宿業者忍不住大嘆已是連續第三年未超過五成。圖為墾丁大街。本報資料照片

國旅住宿貴屢遭詬病，根據觀光署統計，去年旅館平均房價為二九八四元，較前年增百分之○點八一，民宿平均房價為二四三八元，較前年增加百分之一點三七。觀光署強調，近八成旅館房價低於平均水準，整體漲幅相較前期已趨於平穩。

不過高餐大觀光研究所教授劉喜臨認為，國旅淡旺季不平均，國人多集中在連假出遊，在房間數供不應求下，造成房價節節升高，因此儘管統計數據漲幅平緩，但熱門時段與熱門地區的實際房價感受仍普遍較高，也導致國旅為人詬病依舊是房價過高的問題，建議旅宿業者可提高服務品質，創造口碑以吸引民眾入住。

二二八連假今天正式開始，根據觀光署統計，截至二月廿三日，假期前兩天（廿七、廿八日），共有十一個縣市平均訂房率破四成，全台平均住房率為百分之四十三點三一。其中最高是雲林縣百分之六十點五九，其次是台南市百分之五十六點○二、台中市百分之五十五點七九。

觀光署說，隨著國際旅遊逐步復甦與國旅型態轉變，台灣旅宿市場整體規模已回到疫前水準，去年本國籍住客人次為六一三二點九萬人次，較前年的五九八六點八萬人次，增加約一四六萬人次，也較疫情前、二○一九年的五一五三萬人次，增加約九八○萬人次。外國籍住客，去年總計二○七六點一萬人次，較去年增加約一八三萬人次，顯示國內外住宿需求均持續回升。

價格方面，觀光署表示，去年旅館業（含觀光旅館及一般旅館）平均房價為二九八四元，民宿平均房價為二四三八元。從市場分布來看，約百分之七十九旅館房價低於平均水準，顯示住宿價格帶分布多元，消費者可依預算與需求進行選擇。

觀光署還提到，合法民宿房間數由二○二三年的四萬九○○七間，增加至去年的五萬三六二八間，三年累計成長百分之九點四三；至於住房率部分，二○二三年為百分之四十六點八，二○二四年則是百分之四十六點○九，去年則約百分之四十五點七三。

相關新聞

鋒面來襲全台有雨 元宵節想目睹「紅月伴花燈」？氣象署揭血月機率

今年3月3日元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日下午5時...

2波鋒面接連來襲「元宵恐雨中賞燈」北東降溫明顯低溫僅15度

未來1周受到2波鋒面影響，不僅228連假各地有雨，元宵當天民眾可能需撐傘賞花燈，中央氣象署預報員林定宜表示，第1波鋒面從...

2026全球前250強最佳醫院 北榮、台大上榜

「美國新聞週刊（Newsweek）」公布「2026年全球最佳醫院（World's Best Hospitals 2026...

新北麻疹本土病例 匡列526人監測

新北市衛生局昨接獲麻疹本土確診通報，中和區一名四十二歲男性為境外確診個案接觸者，曾搭公車、捷運往返雙北，到過光華商場等地...

山區施工難度高 陽明山首座景觀公廁 110天完工

爬山如廁不便，但山區蓋公廁不易，北市在陽明山竹子湖頂湖地區打造陽明山首座景觀型公廁，採用輕型建築，鋼材在工廠先預組裝，現...

