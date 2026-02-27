國旅好貴 一晚均價3千 連假還會漲
國旅住宿貴屢遭詬病，根據觀光署統計，去年旅館平均房價為二九八四元，較前年增百分之○點八一，民宿平均房價為二四三八元，較前年增加百分之一點三七。觀光署強調，近八成旅館房價低於平均水準，整體漲幅相較前期已趨於平穩。
不過高餐大觀光研究所教授劉喜臨認為，國旅淡旺季不平均，國人多集中在連假出遊，在房間數供不應求下，造成房價節節升高，因此儘管統計數據漲幅平緩，但熱門時段與熱門地區的實際房價感受仍普遍較高，也導致國旅為人詬病依舊是房價過高的問題，建議旅宿業者可提高服務品質，創造口碑以吸引民眾入住。
二二八連假今天正式開始，根據觀光署統計，截至二月廿三日，假期前兩天（廿七、廿八日），共有十一個縣市平均訂房率破四成，全台平均住房率為百分之四十三點三一。其中最高是雲林縣百分之六十點五九，其次是台南市百分之五十六點○二、台中市百分之五十五點七九。
觀光署說，隨著國際旅遊逐步復甦與國旅型態轉變，台灣旅宿市場整體規模已回到疫前水準，去年本國籍住客人次為六一三二點九萬人次，較前年的五九八六點八萬人次，增加約一四六萬人次，也較疫情前、二○一九年的五一五三萬人次，增加約九八○萬人次。外國籍住客，去年總計二○七六點一萬人次，較去年增加約一八三萬人次，顯示國內外住宿需求均持續回升。
價格方面，觀光署表示，去年旅館業（含觀光旅館及一般旅館）平均房價為二九八四元，民宿平均房價為二四三八元。從市場分布來看，約百分之七十九旅館房價低於平均水準，顯示住宿價格帶分布多元，消費者可依預算與需求進行選擇。
觀光署還提到，合法民宿房間數由二○二三年的四萬九○○七間，增加至去年的五萬三六二八間，三年累計成長百分之九點四三；至於住房率部分，二○二三年為百分之四十六點八，二○二四年則是百分之四十六點○九，去年則約百分之四十五點七三。
