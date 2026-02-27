聽新聞
新北麻疹本土病例 匡列526人監測

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
衛生局昨公布麻疹本土病例的活動足跡。圖／新北衛生局提供
衛生局昨公布麻疹本土病例的活動足跡。圖／新北衛生局提供

新北市衛生局昨接獲麻疹本土確診通報，中和區一名四十二歲男性為境外確診個案接觸者，曾搭公車、捷運往返雙北，到過光華商場等地，衛生單位匡列包含五名同住親友在內五二六名接觸者，持續監測至三月十七日。

新北衛生局說明，個案監測期間二月十九日咳嗽、發燒，二十三日出現紅疹，二十四日由醫院通報後確診，目前狀況穩定，居家隔離中。於可傳染期間有公共場所活動史，包括搭二六二、三○七、藍四十一線公車和捷運板南線，也造訪過便利商店、早餐店和蛋糕店，還逛過光華商場，接觸對象眾多。

衛生局提醒，曾於相關場所出入民眾請自主健康管理至三月十七日，留意是否出現紅疹、發燒或咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎等，避免出入公共場所並戴口罩，降低病毒傳播風險。

全球麻疹疫情嚴峻，衛生局提醒，目前為麻疹好發季節，出疹前後四天均具高傳染力，接種疫苗是最有效的預防方法。家中如有年滿一歲幼兒及五歲至國小前幼童，請盡速完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（ＭＭＲ）接種，設籍新北六個月到一歲嬰幼兒如欲前往麻疹流行地區，可至二十九區衛生所評估，免費提前接種。

衛生局呼籲，民眾如被匡列為接觸者接獲麻疹個案接觸者健康監測通知書，應遵守自主健康管理規定，否則依傳染病防治法第六十七條裁罰六萬至三十萬元罰鍰。

