山區施工難度高 陽明山首座景觀公廁 110天完工

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市環保局在陽明山竹子湖頂湖地區打造首座景觀型公廁，材質是鋼材，在工廠先施工預組裝，現場再吊裝組合。記者林佳彣／攝影
北市環保局在陽明山竹子湖頂湖地區打造首座景觀型公廁，材質是鋼材，在工廠先施工預組裝，現場再吊裝組合。記者林佳彣／攝影

爬山如廁不便，但山區蓋公廁不易，北市在陽明山竹子湖頂湖地區打造陽明山首座景觀型公廁，採用輕型建築，鋼材在工廠先預組裝，現場吊裝組合，施工僅花一百一十天，打破傳統公廁厚重、封閉的刻板印象。

竹子湖頂湖地區去年底全新完工的景觀型公廁，包含男廁、女廁，以及貼心加碼兒童馬桶、兒童安全座椅、尿布台的無障礙暨親子友善廁所，也採衛生紙丟馬桶方式，減少廁間垃圾量，降低細菌與異味、避免蚊蠅孳生。

「在山區要興建一座廁所是非常不容易的事」環保局資源循環管理科長林鈺惠說，竹子湖位置偏遠且於山區，相關建材運送路程距離遙遠、山區道路使重型工程車輛運輸不易，採用景觀型廁所，較可節省施工成本及縮短工期，也較有廠商願意承作。

有別於傳統公廁，得要開挖整地、大面積建築基礎施作、甚至涉及水土保持、請領建築執照的冗長程序，斥資四百七十六萬元打造的竹子湖公廁為輕型建築，有低度開發、模組化設計、環境融合、快速建置等特色，頂部裝設六片四百五十瓦太陽能板，可自己發電、用電。

北投區農會推廣部技術員魏俊凱分享，過去山區有流動廁所，常伴隨尿騷味、屎臭味，如今新蓋這座公廁，衛生、舒適、衛生又無臭味。此處為陽明山大縱走第二段從大屯山往七星山必經之路，登山客如今常在此休息，如廁後再出發。

