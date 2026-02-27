聽新聞
跟上趨勢 台北市公廁未來改採全坐式

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市中山十四號公廁位在中山北路中山橋邊，鄰近圓山河濱公園出入口，假日人潮眾多，舊設施常常不敷使用，去年大規模整修，提升硬體的耐用度與通風效能。記者林佳彣／攝影

北市環保局轄管七十二座公廁，去年起陸續整修，增設尿布台、無障礙、性別友善、坐式馬桶、小便斗等多功能服務，環保局指出，目前坐式馬桶一五七間、蹲式二○三間，未來目標採全坐式馬桶，也會與在地溝通，依需求可保留部分蹲式廁所。

至於未來公廁整修期程？環保局表示，今年預計在士林區、信義區各擇一座公廁整修，但尚需與里長溝通整修的重點、特色，達成共識再發包施作；明年會選擇其他行政區使用人流高且土地產權無疑的公廁整修。

北市有二十座公廁使用率高，平假日約三百至五百人次，環保局去年起大規模整修，每座斥資一八○萬元，去年底完工的松山一號公廁、中山十四號公廁，今年一月啟用。

松山一號公廁位在八德北寧路口，鄰近美仁、吉仁公園，也是許多運將跑車途中的重要休息點，環保局此次改造特別強化內部的明亮與通風。

中山十四號公廁位在中山北路中山橋邊，鄰近圓山河濱公園出入口，假日人潮眾多，空間綠美化結合再生物資，也是首座牆面打出「大洞」來提高自然通風的轄管公廁，號稱「無臭味廁所」。

環保局長徐世勲說，鑑於坐式馬桶為國際趨勢、大安森林公園之友基金會提倡公廁能有多一些坐式馬桶，雖然台灣大眾還不是很習慣坐式，環保局會盡量在公廁提供坐式馬桶。

環保局指出，轄管公廁坐蹲比○點七七比一，中山十四號公廁全採坐式馬桶，松山一號公廁因應地方需求而保留一間蹲式馬桶，新建的竹子湖公廁也全採坐式馬桶，讓高齡者與行動不便者安心使用，其餘六十九座陸續翻修的公廁，朝全採坐式馬桶為目標。

