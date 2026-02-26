大樂透頭獎槓龜 下期獎金上看1.2億元

大樂透第115027期今晚開獎。中獎號碼為22、01、16、24、48、47，特別號07；派彩結果，頭獎槓龜，連2槓，下期（27日）預估銷售新台幣1.6至1.8億元，頭獎累積金額上看1.2億元。

貳獎1注中獎，獎金318萬6926元。

2月26日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出16組，總中獎注數為17注，其中15組為單注中獎，1組為2注均分；本期小紅包開出29組，總中獎注數為32注，其中26組為單注中獎，3組為2注均分。

活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為377組，剩餘103組，累積開出小紅包組數為598組，剩餘202組，下期（27日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

春節大紅包：12、46、17、10、04、13、48、22、28，春節小紅包：29。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。