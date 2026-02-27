聽新聞
0:00 / 0:00

熱血元宵！台南鹽水蜂炮5路線下周開炸、台東炸寒單搶先登場

聯合報／ 記者周宗禎尤聰光／連線報導
台東市公所昨由肉身寒單爺「開炸」揭開序幕。記者尤聰光／攝影
台東市公所昨由肉身寒單爺「開炸」揭開序幕。記者尤聰光／攝影

<a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a><a href='/search/tagging/2/鹽水蜂炮' rel='鹽水蜂炮' data-rel='/2/124521' class='tag'><strong>鹽水蜂炮</strong></a>下周一登場，消防員示範安全裝備。圖／南市府提供
台南鹽水蜂炮下周一登場，消防員示範安全裝備。圖／南市府提供

元宵節將至，台南鹽水蜂炮三月二日起神轎遶境開炸，隔天元宵節晚間進入高潮，並於鹽水國中操場施放三座長逾十二公尺的主炮城；另，台東縣台東市公所昨在南京路「肉身炸寒單」，宣布好神元宵祈福系列活動登場。

鹽水武廟指出，今年以「馬到成功馬年行大運」為主題，打造特色花燈炮城，並規畫磐果舞團、樂耘舞集、台南市各國中小演出「大台南囝仔仙拚仙」等表演，同時推出蜂炮組裝體驗營與老街文化導覽，活動內容豐富。

鹽水蜂炮三月二日登場，晚間七時神轎從武廟出發繞境鹽水，會有信徒施放自家門口的蜂炮炮城，三日晚間六時卅分神轎持續繞境，分為Ａ至Ｅ五條路線，晚間九時鹽水國中操場設置主炮城施放大量蜂炮，民眾可掃描QR Code掌握神轎即時位置。市長黃偉哲昨出席鹽水武廟前舉辦的宣傳會，消防局專業人員示範參加蜂炮活動的「完整防護穿著」，整體服裝應以非可燃性材質為佳。

另，台東炸寒單活動與平溪天燈、鹽水蜂炮齊名，台東市公所昨宣傳台東好神元宵祈福系列活動，玄武堂七名寒單爺接力上轎接受擲炮洗禮，現場震耳欲聾的炮聲、硝煙瀰漫；玄武堂表示，明後天舉辦寒單文化傳承研習營，三月三、四日舉辦神明遶境，四日開放民眾擔任炮手與肉身寒單，七日則有好神焰火晚會。

台東市長陳銘風說，今年除炸寒單與神明遶境，也規畫好神餐車市集、祈福牆、TTPush台東金幣大放送等全方位體驗；七日壓軸晚會邀請歌后黃妃、創作歌手曾瑋中接力獻唱。

元宵節 鹽水蜂炮 炸寒單 台南 台東

延伸閱讀

因應聖母廟高空煙火 台南6區2月28日提前4小時收垃圾

竹縣北埔元宵油笐火明登場！登英國達人秀表演火舞 楊立微也會演出

鹽水蜂炮下周一登場 黃偉哲籲看蜂炮還要看燈會逛蘭展

影／火光四射開春第一炸！台東寒單爺震撼登轎 元宵熱血引爆

相關新聞

鋒面來襲全台有雨 元宵節想目睹「紅月伴花燈」？氣象署揭血月機率

今年3月3日元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日下午5時...

2波鋒面接連來襲「元宵恐雨中賞燈」北東降溫明顯低溫僅15度

未來1周受到2波鋒面影響，不僅228連假各地有雨，元宵當天民眾可能需撐傘賞花燈，中央氣象署預報員林定宜表示，第1波鋒面從...

2026全球前250強最佳醫院 北榮、台大上榜

「美國新聞週刊（Newsweek）」公布「2026年全球最佳醫院（World's Best Hospitals 2026...

新北麻疹本土病例 匡列526人監測

新北市衛生局昨接獲麻疹本土確診通報，中和區一名四十二歲男性為境外確診個案接觸者，曾搭公車、捷運往返雙北，到過光華商場等地...

山區施工難度高 陽明山首座景觀公廁 110天完工

爬山如廁不便，但山區蓋公廁不易，北市在陽明山竹子湖頂湖地區打造陽明山首座景觀型公廁，採用輕型建築，鋼材在工廠先預組裝，現...

國旅好貴 一晚均價3千 連假還會漲

國旅住宿貴屢遭詬病，根據觀光署統計，去年旅館平均房價為二九八四元，較前年增百分之○點八一，民宿平均房價為二四三八元，較前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。