熱血元宵！台南鹽水蜂炮5路線下周開炸、台東炸寒單搶先登場

台南鹽水蜂炮下周一登場，消防員示範安全裝備。圖／南市府提供

元宵節將至，台南鹽水蜂炮三月二日起神轎遶境開炸，隔天元宵節晚間進入高潮，並於鹽水國中操場施放三座長逾十二公尺的主炮城；另，台東縣台東市公所昨在南京路「肉身炸寒單」，宣布好神元宵祈福系列活動登場。

鹽水武廟指出，今年以「馬到成功馬年行大運」為主題，打造特色花燈炮城，並規畫磐果舞團、樂耘舞集、台南市各國中小演出「大台南囝仔仙拚仙」等表演，同時推出蜂炮組裝體驗營與老街文化導覽，活動內容豐富。

鹽水蜂炮三月二日登場，晚間七時神轎從武廟出發繞境鹽水，會有信徒施放自家門口的蜂炮炮城，三日晚間六時卅分神轎持續繞境，分為Ａ至Ｅ五條路線，晚間九時鹽水國中操場設置主炮城施放大量蜂炮，民眾可掃描QR Code掌握神轎即時位置。市長黃偉哲昨出席鹽水武廟前舉辦的宣傳會，消防局專業人員示範參加蜂炮活動的「完整防護穿著」，整體服裝應以非可燃性材質為佳。

另，台東炸寒單活動與平溪天燈、鹽水蜂炮齊名，台東市公所昨宣傳台東好神元宵祈福系列活動，玄武堂七名寒單爺接力上轎接受擲炮洗禮，現場震耳欲聾的炮聲、硝煙瀰漫；玄武堂表示，明後天舉辦寒單文化傳承研習營，三月三、四日舉辦神明遶境，四日開放民眾擔任炮手與肉身寒單，七日則有好神焰火晚會。

台東市長陳銘風說，今年除炸寒單與神明遶境，也規畫好神餐車市集、祈福牆、TTPush台東金幣大放送等全方位體驗；七日壓軸晚會邀請歌后黃妃、創作歌手曾瑋中接力獻唱。