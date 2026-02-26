為流亡青年踏上烏克蘭 藝術家陶亞倫「盲流計畫」展出

俄羅斯入侵烏克蘭逾4年，許多人因此回不了家，藝術家陶亞倫曾在2023年背上通訊設備走進烏克蘭，只為讓別離烏克蘭人見一面，過程記錄為作品「盲流計畫」，明天起展出。

烏克蘭青年麥克斯（Maksym Fyk）在俄烏戰爭爆發後，曾因中央研究院提供烏克蘭學生與學者的獎學金計畫來到台灣，陶亞倫當時找上他，提出希望藉由設備將自己化為虛擬分身，讓麥克斯在異地只要戴上VR3D頭戴顯示器，就能透過直播視訊設備及遠端即時控制機器等，看見陶亞倫所處環境細節，體驗親身回家視角。

陶亞倫今天向中央社記者分享，「盲流計畫」契機源自2022年，當時他赴以色列展覽，因當地與巴勒斯坦長期緊張情勢，讓他聯想到可以製作機器將巴勒斯坦人以不同方式帶進以色列，「就是讓那些覺得自己回不了家的人或是想回家的人可以回家」。

後來以巴衝突爆發，陶亞倫便尋找起不同紀錄對象，並與策展人王俊琪合作，由周芳聖協助記錄，還有裝置與程式設計團隊黃浩旻與黃建榮加入，以烏克蘭青年麥克斯為主角，完成「盲流計畫—烏克蘭」作品。

「盲流計畫—烏克蘭」曾於西班牙、土耳其、英國等地展映，去年也曾在綠島人權藝術季中播映，明天登場的「1111 Project——盲流計劃－烏克蘭」展覽，除了將展映完整影像作品外，也同步展出陶亞倫當時所揹的裝置。

相隔千里的家人雖然是以數位影像相會，但在「盲流計畫—烏克蘭」中，可見麥克斯的母親、奶奶與妹妹迎接陶亞倫時，彷彿是麥克斯真的回家一樣，麥克斯的妹妹還會調皮在用餐過程中舉起食物，一副津津有味的模樣享用給麥克斯看。

陶亞倫說，在作品中真正能看見戰爭的殘酷。此外，近日他也即將啟程前往以色列，完成「盲流計畫」起點的構想，將戴上經過改良的機械裝置，讓從祖父輩就無法回到故土的巴勒斯坦一家人以影像重見以色列。

「1111 Project——盲流計劃－烏克蘭」將在明天起展出至3月22日，地點在台北「曜畫廊Gallery desol 」。