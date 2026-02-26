快訊

經典賽／徐若熙3局好投 中華隊全場僅2安0：4遭軟銀完封

鋒面來襲全台有雨 元宵節想目睹「紅月伴花燈」？氣象署揭血月機率

一般人難理解？日男住商旅「椅子塞浴缸」 網驚覺背後目的開噴

為流亡青年踏上烏克蘭 藝術家陶亞倫「盲流計畫」展出

中央社／ 台北26日電

俄羅斯入侵烏克蘭逾4年，許多人因此回不了家，藝術家陶亞倫曾在2023年背上通訊設備走進烏克蘭，只為讓別離烏克蘭人見一面，過程記錄為作品「盲流計畫」，明天起展出。

烏克蘭青年麥克斯（Maksym Fyk）在俄烏戰爭爆發後，曾因中央研究院提供烏克蘭學生與學者的獎學金計畫來到台灣，陶亞倫當時找上他，提出希望藉由設備將自己化為虛擬分身，讓麥克斯在異地只要戴上VR3D頭戴顯示器，就能透過直播視訊設備及遠端即時控制機器等，看見陶亞倫所處環境細節，體驗親身回家視角。

陶亞倫今天向中央社記者分享，「盲流計畫」契機源自2022年，當時他赴以色列展覽，因當地與巴勒斯坦長期緊張情勢，讓他聯想到可以製作機器將巴勒斯坦人以不同方式帶進以色列，「就是讓那些覺得自己回不了家的人或是想回家的人可以回家」。

後來以巴衝突爆發，陶亞倫便尋找起不同紀錄對象，並與策展人王俊琪合作，由周芳聖協助記錄，還有裝置與程式設計團隊黃浩旻與黃建榮加入，以烏克蘭青年麥克斯為主角，完成「盲流計畫—烏克蘭」作品。

「盲流計畫—烏克蘭」曾於西班牙、土耳其、英國等地展映，去年也曾在綠島人權藝術季中播映，明天登場的「1111 Project——盲流計劃－烏克蘭」展覽，除了將展映完整影像作品外，也同步展出陶亞倫當時所揹的裝置。

相隔千里的家人雖然是以數位影像相會，但在「盲流計畫—烏克蘭」中，可見麥克斯的母親、奶奶與妹妹迎接陶亞倫時，彷彿是麥克斯真的回家一樣，麥克斯的妹妹還會調皮在用餐過程中舉起食物，一副津津有味的模樣享用給麥克斯看。

陶亞倫說，在作品中真正能看見戰爭的殘酷。此外，近日他也即將啟程前往以色列，完成「盲流計畫」起點的構想，將戴上經過改良的機械裝置，讓從祖父輩就無法回到故土的巴勒斯坦一家人以影像重見以色列。

「1111 Project——盲流計劃－烏克蘭」將在明天起展出至3月22日，地點在台北「曜畫廊Gallery desol 」。

烏克蘭 以色列 俄烏戰爭 巴勒斯坦 以巴衝突

延伸閱讀

以色列加速擴大西岸屯墾 18國批實質併吞

以色列批准西岸土地登記 巴勒斯坦斥為實質併吞

只因含有「微量核桃」...澳洲少年過敏亡 醫揭外食陷阱：交叉污染最難防

相關新聞

鋒面來襲全台有雨 元宵節想目睹「紅月伴花燈」？氣象署揭血月機率

今年3月3日元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日下午5時...

婦產科變態醫涉偷拍患者、收藏兒少私密影像 衛福部曝「最重處分」

桃園市某間大型連鎖婦產科的一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患者密...

2波鋒面接連來襲「元宵恐雨中賞燈」北東降溫明顯低溫僅15度

未來1周受到2波鋒面影響，不僅228連假各地有雨，元宵當天民眾可能需撐傘賞花燈，中央氣象署預報員林定宜表示，第1波鋒面從...

新北爆麻疹本土病例526人急匡列 春節足跡遍及西門町、光華商場

新北市衛生局今（26日）接獲麻疹確診通報。一名中和區42歲男性為先前境外確診個案之接觸者，在監測期間2月19日開始出現咳...

癌症免疫藥物「保疾伏」摻不鏽鋼微粒 食藥署回收22批12萬餘瓶

「保疾伏（OPDIVO）」主成分為nivolumab，可用於治療黑色素瘤、肺癌、淋巴癌等11項癌症。藥商台灣小野藥品主動...

兒孫連假返鄉驚見長輩藥沒吃 小心血糖失控恐傷心又傷腎

「媽，這些降血糖的藥，妳怎麼都沒吃？」、「阿公，抽屜裡怎麼還有那麼多藥啊？」每到連續假期，兒孫返鄉探親關心長輩用藥情況，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。