兒孫連假返鄉驚見長輩藥沒吃 小心血糖失控恐傷心又傷腎
「媽，這些降血糖的藥，妳怎麼都沒吃？」、「阿公，抽屜裡怎麼還有那麼多藥啊？」每到連續假期，兒孫返鄉探親關心長輩用藥情況，可能會發現上述情況。當長輩平常未按時服藥導致血糖失控，就醫時又沒告訴醫師，醫師可能以為藥物沒效，而一直加重藥量，此時，若長輩怕兒孫叨念而吃藥，往往可能出現低血糖，嚴重時甚至昏迷。
輔大醫院心血管醫學部主任林重佑從醫生涯中，曾遇到這種情況，因此，當遇到血糖、血壓失控的回診病患，在調整藥物劑量前，他常反覆確認病患在家有沒有按時用藥。林重佑說，門診曾遇到心房顫動病患，本應早晚各吃一顆抗凝血劑，以預防中風，但患者沒有按照醫囑吃藥，更擅自改為只吃一顆，導致中風住院，由此可知，「若有心臟腎臟、糖尿病（心腎糖）等慢性病病患，其用藥遵從性，真的非常重要」。
排糖藥、腸泌素問世 心腎糖治療選項多更多
談到心腎糖族群用藥，林重佑分析，近年來，SGLT-2抑制劑（俗稱排糖藥）、GLP-1（腸泌素）等新型藥物問世，讓病患多了不同選擇，這兩類藥物機轉不同，研究顯示，這些藥物對控制血糖、保護心、腎等重要器官都有幫助，雖可能出現藥物副作用，但藉由改善治療策略，即可減少藥物副作用，病患血糖控制也更穩定。
舉例來說，SGLT-2抑制劑為透過尿液排出身體多餘糖份，一旦水份攝取不足，加上憋尿，泌尿道容易受到感染；過年連假期間，曾有病患因打牌手氣正順、捨不得離開牌桌上廁所一直憋尿，且很少喝水，連假結束便因嚴重泌尿道感染就醫，所幸經診斷、治療、用藥，搭配喝充足水分、規律清潔，病患作息逐漸恢復正常後，病情獲得改善。
規律用藥 才能真正保護重要器官
林重佑強調，許多病患誤以為長期服藥會傷身，事實上現在的三高用藥、治療心腎糖疾病等藥物，多經各方監測，對於控制病情、保護器官都有很不錯的效果，且副作用常可逆且可處理，若糖尿病、高血壓等控制不佳，將傷害心臟、腎臟等重要器官，希望病患可遵照醫師指示用藥，以免重要器官被破壞才後悔莫及。
林重佑提醒，如要減少三高傷害，藥物只是輔助，調整生活型態才是根本，包括多吃天然食物，及避免加工食品、額外糖分攝取，並應維持規律運動、體重管理等為不可或缺，這些健康行為能確實執行，三高治療效果就會更好、更理想。
延伸閱讀
