快訊

一般人難理解？日男住商旅「椅子塞浴缸」 網驚覺背後目的開噴

世界盃男籃／雷蒙恩扮奇兵、CBA雙衛聯手開砲 中華隊退南韓奪首勝

兒孫連假返鄉驚見長輩藥沒吃 小心血糖失控恐傷心又傷腎

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北即時報導
醫師提醒，季節交替之際，年長者若有三高、心腎糖等疾病，要多留意病情變化，更要記得按醫囑規律用藥，以保護身體重要器官。示意圖，人物與新聞無關。聯合報系資料照
醫師提醒，季節交替之際，年長者若有三高、心腎糖等疾病，要多留意病情變化，更要記得按醫囑規律用藥，以保護身體重要器官。示意圖，人物與新聞無關。聯合報系資料照

「媽，這些降血糖的藥，妳怎麼都沒吃？」、「阿公，抽屜裡怎麼還有那麼多藥啊？」每到連續假期，兒孫返鄉探親關心長輩用藥情況，可能會發現上述情況。當長輩平常未按時服藥導致血糖失控，就醫時又沒告訴醫師，醫師可能以為藥物沒效，而一直加重藥量，此時，若長輩怕兒孫叨念而吃藥，往往可能出現低血糖，嚴重時甚至昏迷。

輔大醫院心血管醫學部主任林重佑從醫生涯中，曾遇到這種情況，因此，當遇到血糖、血壓失控的回診病患，在調整藥物劑量前，他常反覆確認病患在家有沒有按時用藥。林重佑說，門診曾遇到心房顫動病患，本應早晚各吃一顆抗凝血劑，以預防中風，但患者沒有按照醫囑吃藥，更擅自改為只吃一顆，導致中風住院，由此可知，「若有心臟腎臟糖尿病（心腎糖）等慢性病病患，其用藥遵從性，真的非常重要」。

排糖藥、腸泌素問世 心腎糖治療選項多更多

談到心腎糖族群用藥，林重佑分析，近年來，SGLT-2抑制劑（俗稱排糖藥）、GLP-1（腸泌素）等新型藥物問世，讓病患多了不同選擇，這兩類藥物機轉不同，研究顯示，這些藥物對控制血糖、保護心、腎等重要器官都有幫助，雖可能出現藥物副作用，但藉由改善治療策略，即可減少藥物副作用，病患血糖控制也更穩定。

舉例來說，SGLT-2抑制劑為透過尿液排出身體多餘糖份，一旦水份攝取不足，加上憋尿，泌尿道容易受到感染；過年連假期間，曾有病患因打牌手氣正順、捨不得離開牌桌上廁所一直憋尿，且很少喝水，連假結束便因嚴重泌尿道感染就醫，所幸經診斷、治療、用藥，搭配喝充足水分、規律清潔，病患作息逐漸恢復正常後，病情獲得改善。

規律用藥 才能真正保護重要器官

林重佑強調，許多病患誤以為長期服藥會傷身，事實上現在的三高用藥、治療心腎糖疾病等藥物，多經各方監測，對於控制病情、保護器官都有很不錯的效果，且副作用常可逆且可處理，若糖尿病、高血壓等控制不佳，將傷害心臟、腎臟等重要器官，希望病患可遵照醫師指示用藥，以免重要器官被破壞才後悔莫及。

林重佑提醒，如要減少三高傷害，藥物只是輔助，調整生活型態才是根本，包括多吃天然食物，及避免加工食品、額外糖分攝取，並應維持規律運動、體重管理等為不可或缺，這些健康行為能確實執行，三高治療效果就會更好、更理想。

輔大醫院心血管醫學部主任林重佑強調，減少三高所帶來的傷害，藥物只是輔助，「生活型態調整」才是根本。圖／林重佑提供
輔大醫院心血管醫學部主任林重佑強調，減少三高所帶來的傷害，藥物只是輔助，「生活型態調整」才是根本。圖／林重佑提供

糖尿病 高血壓 血糖 醫師 副作用 病患 腎臟 中風 心臟

延伸閱讀

迎接228連假 桃園市政府：清潔隊正常收運垃圾

228連假全台濕答答 下周鋒面來襲「乍暖還寒」恐達大陸冷氣團

228連假「超商+手搖+霜淇淋」優惠懶人包！最強咖啡「買20送12」 萬波、CoCo「買1送1」 思樂冰、霜淇淋「第2件5元」

228連假國五單日雙向交通量上看7萬輛 大推299元往返北宜3天免塞車

相關新聞

鋒面來襲全台有雨 元宵節想目睹「紅月伴花燈」？氣象署揭血月機率

今年3月3日元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日下午5時...

婦產科變態醫涉偷拍患者、收藏兒少私密影像 衛福部曝「最重處分」

桃園市某間大型連鎖婦產科的一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患者密...

2波鋒面接連來襲「元宵恐雨中賞燈」北東降溫明顯低溫僅15度

未來1周受到2波鋒面影響，不僅228連假各地有雨，元宵當天民眾可能需撐傘賞花燈，中央氣象署預報員林定宜表示，第1波鋒面從...

新北爆麻疹本土病例526人急匡列 春節足跡遍及西門町、光華商場

新北市衛生局今（26日）接獲麻疹確診通報。一名中和區42歲男性為先前境外確診個案之接觸者，在監測期間2月19日開始出現咳...

癌症免疫藥物「保疾伏」摻不鏽鋼微粒 食藥署回收22批12萬餘瓶

「保疾伏（OPDIVO）」主成分為nivolumab，可用於治療黑色素瘤、肺癌、淋巴癌等11項癌症。藥商台灣小野藥品主動...

兒孫連假返鄉驚見長輩藥沒吃 小心血糖失控恐傷心又傷腎

「媽，這些降血糖的藥，妳怎麼都沒吃？」、「阿公，抽屜裡怎麼還有那麼多藥啊？」每到連續假期，兒孫返鄉探親關心長輩用藥情況，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。