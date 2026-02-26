快訊

婦產科變態醫涉偷拍患者、收藏兒少私密影像 衛福部曝「最重處分」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
桃園市某間大型連鎖婦產科的一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患者密照，遭新北地檢署起訴並要求處重刑。衛福部次長林靜儀說，第一時間得知該事件後，已交由醫事司進行了解，將依了解的情形，再研議後續處理事宜。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，將採取「行政先行」與「司法雙軌並行」策略，第一時間函請地方衛生局盡速啟動醫師懲戒程序，務求在司法判決確定前的過渡期，先行透過行政手段確保民眾就醫安全。

劉玉菁說，衛福部網站「醫事人員性別事件資訊專區」，主要揭露已定讞的司法判決與醫師懲戒結果，不過司法審理歷經三審定讞往往耗時數年，為彌補司法程序漫長的不足並縮短處置空窗期，行政機關將依法先行啟動作業。因行政程序相對單純，且檢察署已完成初步蒐證與起訴，這類司法證據皆可作為懲戒委員會評估時的重要依據。

劉玉菁表示，但此案件涉及未成年受害者，目前已著手與新北地檢署及部內保護服務司聯繫，掌握行為人的具體姓名與執業登記資訊。一旦確認執業地點，將立即發函轄管衛生局依「醫師法」程序執行懲戒。醫師懲戒委員會將針對該名醫師利用業務犯罪、違背倫理等行為進行審議，懲戒處分選項包含接受額外教育訓練、申誡、廢止執業執照，最嚴厲處分則為「廢止醫師證書」。

針對懲戒所需時間，劉玉菁解釋，法律雖硬性規定完成期限，但懲戒委員會的決議必須符合法定出席人數（如2/3出席等規定）方為有效。衛福部與地方衛生局皆深知此類案件對社會衝擊巨大，將督導地方政府盡速排定時程作業，確保決議合法且有效。一旦懲戒行政處分出爐，相關資訊將立即連結至官網專區對外揭露。

