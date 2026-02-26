快訊

一般人難理解？日男住商旅「椅子塞浴缸」 網驚覺背後目的開噴

世界盃男籃／雷蒙恩扮奇兵、CBA雙衛聯手開砲 中華隊退南韓奪首勝

威力彩第115017期開獎

中央社／ 台北26日電

威力彩第115017期今晚開獎，第一區中獎號碼為30、37、19、03、38、27，第二區中獎號碼為02號。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

威力彩 台彩

