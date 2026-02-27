館外休閒園區 讓民眾走入藝術裡

城市美術館中，歷史最久的台北市立美術館典藏與典藏費一直最多，令其他館稱羨。不過，新時代美術館越來越強調典藏與展覽外其他功能，台灣新近成立及整修的美術館如新北、桃園、台中乃至高雄市立美術館，因此都有如休閒園區，讓民眾來美術館看展後，還能在園區郊遊運動、野餐露營。

「我們希望把藝術、知識的感受和公園休憩結合在一起，讓美術館變成大家生活經驗的一部分。」台中市立美術館館長賴依欣說，她小時候美術館都被視作藝術殿堂，一般人看不懂就不敢進去。但新時代的美術館希望與民眾生命經驗更親密，中美館因與圖書館共構，更期待讓前來民眾滿足多種功能。

之前中美館舉辦草地美術課、書本野餐等活動，就吸引大批民眾。賴依欣說，很開心看到大家把美術館視為日常生活延伸，逛展後再在戶外休息跑跳。

新北市美術館遼闊廊道與偌大園區也成民眾遊逛好去處，館長賴香伶笑說，從辦公室往下望，常看到民眾在草地曬太陽、自行車道騎車、公共藝術前拍照。她認為美術館在既有典藏、展覽、教育等功能外，還該提供更多開心體驗，例如館慶時舉辦的市集、表演，都會成為美術館總體體驗一部分。

藝術學者、藝術家王俊傑指出，各國新蓋美術館，趨勢是量體通常不會很大、著重展覽品質，同時關注周邊環境也能喚起美的體驗，讓美術館經驗不再只是看展本身，而是綜合美感效應。

至於廿一世紀後國際漸有不設典藏的美術館如東京國立新美術館，學者指出，那比較是藝術中心概念，定位上強調展示推廣、公共教育而非典藏，台北當代藝術館也如此。