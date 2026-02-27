聽新聞
不怕典藏費低 南美館做文化實驗

聯合報／ 記者何定照／專題報導

台南市美術館今年典藏費僅四百萬，在全台公預算美術館最低，館方原逾四千件典藏也將與台南國家美術館籌備處重新分配。南美館館長龔卓軍則認為，這正是重新定位南美館時機，讓館方在良好基礎上再往前走一步，於古蹟林立的台南發揮更大能量。

龔卓軍檢視南美館過去發展，認為曾為台南警察署的此處連接司法博物館、台灣文學館、孔廟等古蹟，大可從城市角度讓歷史重要空間相互「交陪」，共振出強大力量。他發展「台南的博物館島」計畫，規畫由以上至少十處空間作為台南國際藝術雙年展展區，共七位策展人共同設計。

他也期望以身為行政法人的南美館為基地，發展「一法人多館所」，包括也是古蹟的台南公園管理所，以及由兒童科學館變身的兒童美術館等，讓美術館慢慢散布到城區不同空間。不過營運方式與預算規模就還待評估。

「讓美術館做更多文化實驗，對台南來說很迫切。」龔卓軍說，台南光是宮廟從清代至今就有逾千間，還有經文資專家認證的宮廟博物館系統，本身就有很多典藏；南美館身處其間，負有以更多文化實驗來與市民對話的責任。另方面，被認為高冷的當代藝術常難與商業展競爭，也待放下身段。

「美術館不該是藝術學院的延續，應該勇敢面對市民社會。」日前龔卓軍請台灣史學者戴寶村來南美館，談論日治時期警察制度與市民社會的關係，現場就啟發不少創作靈感。龔卓軍說，今日美術館可以更勇敢跨入社會文化史，將更能長出自己文化的血肉。

台南美術館 古蹟 宮廟 博物館 美術館

