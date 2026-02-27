沒典藏就沒靈魂 400萬元起跳的美術館「賦活術」

隨著台中綠美圖開館，台中市立美術館籌備處時期典藏費五百萬元又掀話題，讓美術館典藏費多寡再受關注。桃園市立美術館館長林詠能認為：「沒有典藏的美術館，就沒有靈魂。」但綜觀全台新成立的美術館，典藏費最低一年僅四百萬，最多也只有兩千七百萬，各館館長得卯足全力施展「賦活術」，用有限資源創造最多美術館可能。

林詠能表示，桃美館全館（預定二○二八年開幕的桃美館母館、已開幕的桃園市兒童美術館及橫山書法藝術館）每年典藏費兩千五百萬，去年加上向文化部申請到兩百萬，共兩千七百萬，雖在新美術館居冠，但離達成典藏理想仍有段距離。

桃園藝術家捐贈漸增

桃美館身為城市美術館，林詠能認為，首要工作是梳理在地藝術史，但苦於缺乏在地藝術家作品典藏。例如館方近年梳理呂鐵州、邱創乾、許深州等二戰前出生的桃園前輩藝術家，館內卻沒他們作品，「這樣美術館典藏在地記憶的功能，要怎麼彰顯？」

桃美館近年因而積極邀請藝術家及家屬了解館方定位並溝通典藏誠意，幾年下來藝術家認同度提高不少，有意捐贈者漸增。例如曾設計觀光局「TAIWAN」標誌的書法家徐永進二○二一年捐贈逾兩百件作品，於翌年舉辦特展。

桃美館也以有利於未來完整展出藝術家歷程為說帖，溝通部分購藏、部分捐贈的可能。林詠能說，否則若只收一兩件，展覽時很難呈現藝術家創作轉折，靠外借也很難借齊。這都是館方須有自己典藏的實際必要。

台中聚焦中部美術史

甫開張的中美館典藏費從去年起已增至兩千萬，館長賴依欣說，兩千萬對新館來說仍有限，中美館立意琢磨「中部美術史」也非一帆風順。賴依欣說，中美館是以區域與網絡概念定義中部，廣納中彰投乃至往北，並將東海大學等師生也納入。但以前輩藝術家而言，由於許多作品已由他館或藏家收存，要再收存需要機緣，例如中美館開幕展中林之助的罕見馬賽克作品「秋果」等。

賴依欣說，中美館因此在研究中部美術史時，拉出藝術家在作品外書信、照片、手稿等檔案研究，包括王水河、陳夏雨、倪再沁等，希望建立藝術家更立體的創作觀。購藏焦點也放向戰後及當代作品，選擇考量除與台中密切相關，也基於中美館與圖書館共構特色，著重文本知識性或以書籍、文字等表現的作品，乃至國外藝術家議題作品。

「我們要展現出藝術的多元可能。」賴依欣說，中美館固然關注中部美術史，但也希望建構更多不同觀點的展覽，而非只是單一線性。她相信隨著中美館開幕後的表現，各方信任度會更高。

新北深入研究再展覽

新北市美術館典藏費也是兩千萬，館長賴香伶對館舍定位除城市美術館都強調的「立基在地」，也盼以典藏與展覽跨區域對話「面向世界」。

面對各館都爭取藝術家作品，賴香伶認為由於各館有其典藏脈絡，藝術家及家屬選擇館時也常有屬地考量，包括放在哪最放心、最好被推廣，並不擔心成競爭局面。

這樣的底氣也因新美館收有縣立文化中心時期部分收藏，賴香伶說，這些收藏都經新美館典藏委員會審查才移撥，再經研究變成展覽。成果就是新美館去年的典藏研究展「往來／照見」，用藝術展現新北多元的人文風景與自然地景，也討論身為移民城的新北城市共同體。

高美館「珍珠—南方視野的女性藝術」展，由館藏出發，展開跨越海洋、島嶼邊界的詩意對話。記者劉學聖／攝影

台南做好典藏品區分

近年眾新館中，以原本二館變國家級的台南市美術館典藏費最少，從往年的一千萬變四百萬。館長龔卓軍表示，由於現在館舍只有一館，一館庫房也已滿，又面臨移交與重新定位等迫切任務，今年的典藏議題比較是尋找新庫房，以及與二館變身的台南國家美術館做好原有典藏品區分，四百萬現階段夠用。

「我們對自己的在地典藏很有信心。」龔卓軍說，南美館一直著力在地藝術史，逾四千件豐富館藏連國家美術館都來借，因此他認為南美館在既有路線外，更待開展的是與外部館舍連結。

「典藏費如發電機」

藝術學者看待美術館典藏，都認為是關鍵核心。曾任北美館館長的台北藝術大學藝術與科技中心主任王俊傑表示，美術館最重要的就是典藏質量，有了典藏，才能與研究、展覽、教育推廣整合，影響館方營運眾多面向。他認為，錢少有錢少的作法，畢竟典藏管道不只購藏，而是看館方能否拓展多元管道並靈活運用策略。

台灣藝術史研究學會理事長廖新田也說，典藏是美術館靈魂、品牌與價值所在，甚至有如美術館發展的發電機，可以不斷開發新的知識與教育、文創功能。

不少城市美術館近年受惠文化部典藏等補助，都盼能持續。文化部表示，為協助地方美術館穩定營運及深根發展，文化部將盡力籌措財源，以「補助地方藝文場館營運深耕發展」計畫協助。