2026全球前250強最佳醫院 北榮、台大上榜

聯合報／ 記者沈能元林琮恩／台北報導
「美國新聞週刊」公布2026年全球最佳醫院排行，共選出全球各地區250家醫院進行排行，我國台大醫院、台北榮總雙雙入榜。圖為台大院長余忠仁(左)、北榮院長陳威明(右)。圖／台大醫院提供
「美國新聞週刊」公布2026年全球最佳醫院排行，共選出全球各地區250家醫院進行排行，我國台大醫院、台北榮總雙雙入榜。圖為台大院長余忠仁(左)、北榮院長陳威明(right)。圖／台大醫院提供

美國新聞週刊（Newsweek）」公布「2026年全球最佳醫院（World's Best Hospitals 2026）」，全球前250家醫院中，我國台北榮總、台大醫院雙雙入榜，台北榮總今年第174名，首度進入前200名，比去年的208名，大幅提升34名。台大醫院繼2023年後，相隔兩年再度上榜，排名第249名。

國內35家接受評比

除了公布全球前250強醫院，「World's Best Hospitals 2026」也針對個別國家與地區的受評醫院公布排行榜，國內35家接受評比的醫院中，台北榮總名列第一，其次是台大醫院，台中榮總、林口長庚、高雄長庚、中醫大附醫、成大醫院、高醫附設醫院、國泰醫院及花蓮慈濟，新光和振興醫院今年首度進入前35名評比。

台北榮總院長陳威明說，去年北榮排名208名，當時設定今年目標就是進入200名內，如今達到目標。北榮致力國際化，與紐約大學、梅約醫學中心，甚至日本、南韓等知名大學、醫院簽訂合作協議，台北榮總重粒子治療也讓國際病人來到北榮治療，增加醫院國際能見度。

國際化提高能見度

台大醫院院長余忠仁說，「評比反映醫院透明度與國際連結強度。」評比資料搜集主要參考醫院治療成果及病人滿意度等公開資料，反映各家醫院對外發表尖端治療技術、治療成果的積極程度，以及與其他醫院合作強度。他上任後除著重人才培育、韌性醫療外，也強調醫院國際連結、產學合作，盼增加觸角，讓醫院有被認識的機會。

「台灣應有愈來愈多的醫院，能夠進入全球前250強。」陳威明說，「我很不服氣」，台灣是非英語系國家，在評比方面較為吃虧，因此醫院國際化十分重要，要讓更多人了解台灣，他衷心期盼更多醫院進入排名。余忠仁指出，醫院的核心使命以病人為中心，做好醫療照顧同時提升國際能見度，對台灣是額外收穫。

「World's Best Hospitals 2026」是「美國新聞週刊」與全球資料平台Statista第8年合作。Statista指出，全球醫院數量高達21萬6千家。「新聞週刊」指出，病人挑選醫院時需要考量多重因素，在充滿不確定性、發生不尋常症狀，或疾病診斷困難，對病人造成沉重負擔的時刻完成，期透過資訊透明，幫助病人。

今年評選涵蓋32個國家，超過2500家醫院參與評比，比起往年更強調醫院品質指標，包括病人安全等項目，排名前5名醫院，依序為美國的梅約診所羅切斯特分院、加拿大多倫多綜合大學醫院、美國克里夫蘭診所、瑞典的卡羅林斯卡醫院、美國麻省綜合醫院，而今年首度參與評比的國家，有菲律賓及土耳其。

全球最佳醫院 台灣上榜名單

台大醫院 病人 台中榮總 美國 長庚 診所 醫學中心 成大醫院

