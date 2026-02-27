得過終身免疫？皮蛇4迷思大解密

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，因為會造成較嚴重的神經痛而讓人聞風喪膽，傳統民俗上常有對於此疾病的一些特殊迷思，特別為大家解密。

迷思一：患病期間不可以吃蛋？

這是不對的。雖然帶狀疱疹是「皮蛇」，民間有認知蛇喜歡吃蛋，認為不吃蛋的話蛇就沒有營養，蛇沒有營養病程就會縮短，因此帶狀疱疹病程期間不可吃蛋來餵養蛇。但此疾病與蛇並無任何關聯性，「皮蛇」是指疾病順著皮膚節擴展的形態學產生的俗稱，因此絕對可以吃蛋，適當補充蛋白質，營養均衡能夠更快恢復。

這也是不對的。帶狀疱疹期間，無任何飲食禁忌，畢竟此疾病會促發是因為免疫力下降而非過敏，因此不論是一般人或異位性體質的人，均可在病程期間正常攝取喜歡的海鮮產品。

迷思三：帶狀疱疹繞一圈會死？

這也是錯誤的。帶狀疱疹大多是影響單側，但若自身免疫狀況不佳、多重慢性病或癌症患者，也可能會出現影響範圍大，呈現影響雙側或繞一圈的表現，因此並非出現病灶繞一圈就會死亡的情形。不過，若出現類似繞一圈的表現，的確需要立即接受抗病毒藥的治療。

迷思四：得過一次就終身免疫？

這仍然是不對的。很多人都會聽長輩說皮蛇得過1次就再也不會出現，但實則出現1次帶狀疱疹後，病毒會再潛伏回神經節，當免疫力再次低下時就有可能再出現。現在是高齡化的時代，因此一輩子出現2到3次皮蛇也實屬正常。若擔心皮蛇再次出現造成更長遠的影響，一般建議50歲以上且有慢性病或免疫不全的患者，可施打疫苗來預防再次的帶狀疱疹。

帶狀疱疹出現的確很傷腦筋，若出現局部疼痛紅疹且逐漸擴大範圍，建議盡速就醫確認，若能於黃金72小時內投予抗病毒藥，有不錯的療效。