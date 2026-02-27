聽新聞
1滴血診斷胰臟癌 AI準確率逾9成

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

胰臟癌早期無症狀，病人確診時多是晚期，5年存活率僅13%。台大醫院與中研院合作開發一套人工智慧（AI）胰臟癌診斷工具「PanMETAI」，只要一滴「0.1毫升」血液就能判讀，準確率達93%。

國內每年新增逾2千名胰臟癌個案，確診時85%已是晚期。台大醫院內科部主治醫師張毓廷說，胰臟癌若能早期診斷，病人5年存活率可達44%，晚期確診病人存活率小於10%，「早期診斷為提升治療成效唯一方式」。

張毓廷說，現行胰臟癌篩檢多透過單一血液生物指標「CA19-9」檢測，民眾健康檢查時常被詢問是否做這項篩檢，但其準確率僅78%至80%。而台大與中研院合作開發一套AI診斷工平台，只要1滴血即可診斷胰臟癌發生機率，提升早期風險辨識能力，找出癌前病變、早期癌症代謝體訊號，準確率達93%，具有非侵入性、高準確度特性。

「若把胰臟癌視為突如其來的強震，這套AI胰臟癌診斷工具就是地震預警系統。」張毓廷說，若能早期發現胰臟癌，可望降低胰臟癌死亡率。台大醫院將持續執行相關臨床試驗，未來取得食藥署許可證後，才可用於臨床。

胰臟癌 台大醫院 病人 確診 臨床 篩檢

相關新聞

鋒面來襲全台有雨 元宵節想目睹「紅月伴花燈」？氣象署揭血月機率

今年3月3日元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日下午5時...

2波鋒面接連來襲「元宵恐雨中賞燈」北東降溫明顯低溫僅15度

未來1周受到2波鋒面影響，不僅228連假各地有雨，元宵當天民眾可能需撐傘賞花燈，中央氣象署預報員林定宜表示，第1波鋒面從...

2026全球前250強最佳醫院 北榮、台大上榜

「美國新聞週刊（Newsweek）」公布「2026年全球最佳醫院（World's Best Hospitals 2026...

新北麻疹本土病例 匡列526人監測

新北市衛生局昨接獲麻疹本土確診通報，中和區一名四十二歲男性為境外確診個案接觸者，曾搭公車、捷運往返雙北，到過光華商場等地...

山區施工難度高 陽明山首座景觀公廁 110天完工

爬山如廁不便，但山區蓋公廁不易，北市在陽明山竹子湖頂湖地區打造陽明山首座景觀型公廁，採用輕型建築，鋼材在工廠先預組裝，現...

國旅好貴 一晚均價3千 連假還會漲

國旅住宿貴屢遭詬病，根據觀光署統計，去年旅館平均房價為二九八四元，較前年增百分之○點八一，民宿平均房價為二四三八元，較前...

