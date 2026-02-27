聽新聞
1滴血診斷胰臟癌 AI準確率逾9成
胰臟癌早期無症狀，病人確診時多是晚期，5年存活率僅13%。台大醫院與中研院合作開發一套人工智慧（AI）胰臟癌診斷工具「PanMETAI」，只要一滴「0.1毫升」血液就能判讀，準確率達93%。
國內每年新增逾2千名胰臟癌個案，確診時85%已是晚期。台大醫院內科部主治醫師張毓廷說，胰臟癌若能早期診斷，病人5年存活率可達44%，晚期確診病人存活率小於10%，「早期診斷為提升治療成效唯一方式」。
張毓廷說，現行胰臟癌篩檢多透過單一血液生物指標「CA19-9」檢測，民眾健康檢查時常被詢問是否做這項篩檢，但其準確率僅78%至80%。而台大與中研院合作開發一套AI診斷工平台，只要1滴血即可診斷胰臟癌發生機率，提升早期風險辨識能力，找出癌前病變、早期癌症代謝體訊號，準確率達93%，具有非侵入性、高準確度特性。
「若把胰臟癌視為突如其來的強震，這套AI胰臟癌診斷工具就是地震預警系統。」張毓廷說，若能早期發現胰臟癌，可望降低胰臟癌死亡率。台大醫院將持續執行相關臨床試驗，未來取得食藥署許可證後，才可用於臨床。
