聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／媽媽的笑容 幸福的滋味

聯合報／ 汐陽（新北汐止）
那年餐桌上擺滿年菜，烙印在我的回憶裡的是母親向日葵般的笑容。圖／汐陽提供
那年餐桌上擺滿年菜，烙印在我的回憶裡的是母親向日葵般的笑容。圖／汐陽提供

向日葵象徵如太陽般明亮、正面、熱情，那一年團圓飯，烙印在我的回憶裡的是母親的笑容。

每年團圓飯，母親在廚房穿梭著，「滋啦、噼啪、嘶嘶、沙沙、鏗鏘」演奏一場廚房交響樂，食物的美味、家人談笑聲也在空氣中交織年節的香味，整個屋子瞬間被3D幸福音響環繞著。

餐桌上擺滿各式各樣年菜，魚、雞、長年菜、香腸、炒花枝、佛跳牆、火鍋等，最特別的是母親自製的蛋腸。蛋腸是她的拿手菜，將混合好的蛋慢慢灌入腸子，每灌一段都要輕拍排氣，放入鍋子蒸熟後，切成一塊塊，再放入火鍋中，配上自己栽種的新鮮白菜，每道菜都散發著母親溫暖的氣息。

18年前那一晚，家裡多了4歲與7歲的兄妹寄養童，短暫安置在我們家9天。哥哥嘴巴很甜，一見面就向母親打招呼，他聞著廚房的年菜香味說：「阿嬤，妳煮的菜好香喔！」開飯後又抬起頭說：「阿嬤，這是我吃過最好吃的年夜飯！」母親先是一愣，隨即露出向日葵般燦爛的笑容，整個屋子因為這純粹的誇讚而更加溫暖。

這頓團圓飯，不僅菜色豐富，也是母親的無私付出，她向日葵般的笑容，讓我感到無比幸福，多年後母親笑容，仍然深留在我心裡，男孩的正面言語，提醒我吃光飯菜，是最好的鼓勵方式之一。

母親 廚房 團圓飯 年菜 阿嬤

延伸閱讀

新竹市休耕農田種滿向日葵 金黃花海成打卡熱點

剩餘年菜還堆冰箱？醫警告覆熱「致癌風險」：一類蔬菜最危險

微波年菜總冷熱不均？切法、擺法都有差 專家教正確加熱技巧

買年菜幫公公慶生被嫌爆！丈夫不救還指責 她帶孩離場：不爽就離婚

相關新聞

鋒面來襲全台有雨 元宵節想目睹「紅月伴花燈」？氣象署揭血月機率

今年3月3日元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日下午5時...

2波鋒面接連來襲「元宵恐雨中賞燈」北東降溫明顯低溫僅15度

未來1周受到2波鋒面影響，不僅228連假各地有雨，元宵當天民眾可能需撐傘賞花燈，中央氣象署預報員林定宜表示，第1波鋒面從...

2026全球前250強最佳醫院 北榮、台大上榜

「美國新聞週刊（Newsweek）」公布「2026年全球最佳醫院（World's Best Hospitals 2026...

新北麻疹本土病例 匡列526人監測

新北市衛生局昨接獲麻疹本土確診通報，中和區一名四十二歲男性為境外確診個案接觸者，曾搭公車、捷運往返雙北，到過光華商場等地...

山區施工難度高 陽明山首座景觀公廁 110天完工

爬山如廁不便，但山區蓋公廁不易，北市在陽明山竹子湖頂湖地區打造陽明山首座景觀型公廁，採用輕型建築，鋼材在工廠先預組裝，現...

國旅好貴 一晚均價3千 連假還會漲

國旅住宿貴屢遭詬病，根據觀光署統計，去年旅館平均房價為二九八四元，較前年增百分之○點八一，民宿平均房價為二四三八元，較前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。