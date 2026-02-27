健康你我他／媽媽的笑容 幸福的滋味

向日葵象徵如太陽般明亮、正面、熱情，那一年團圓飯，烙印在我的回憶裡的是母親的笑容。

每年團圓飯，母親在廚房穿梭著，「滋啦、噼啪、嘶嘶、沙沙、鏗鏘」演奏一場廚房交響樂，食物的美味、家人談笑聲也在空氣中交織年節的香味，整個屋子瞬間被3D幸福音響環繞著。

餐桌上擺滿各式各樣年菜，魚、雞、長年菜、香腸、炒花枝、佛跳牆、火鍋等，最特別的是母親自製的蛋腸。蛋腸是她的拿手菜，將混合好的蛋慢慢灌入腸子，每灌一段都要輕拍排氣，放入鍋子蒸熟後，切成一塊塊，再放入火鍋中，配上自己栽種的新鮮白菜，每道菜都散發著母親溫暖的氣息。

18年前那一晚，家裡多了4歲與7歲的兄妹寄養童，短暫安置在我們家9天。哥哥嘴巴很甜，一見面就向母親打招呼，他聞著廚房的年菜香味說：「阿嬤，妳煮的菜好香喔！」開飯後又抬起頭說：「阿嬤，這是我吃過最好吃的年夜飯！」母親先是一愣，隨即露出向日葵般燦爛的笑容，整個屋子因為這純粹的誇讚而更加溫暖。

這頓團圓飯，不僅菜色豐富，也是母親的無私付出，她向日葵般的笑容，讓我感到無比幸福，多年後母親笑容，仍然深留在我心裡，男孩的正面言語，提醒我吃光飯菜，是最好的鼓勵方式之一。