聽新聞
0:00 / 0:00

3月徵文主題 年後減重祕訣

聯合報／ 本報訊

追劇、滑手機、吃零食、享用大餐…，春節九天年假，許多人明顯發福，腰圍變粗，想控制體重，明知「少吃多動」是唯一正道，卻難以執行。您是否有過類似困擾，出國或是年假後變得福泰，歡迎分享您的健康減重祕訣。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，3月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用恕不退稿。採用文章及照片同時選刊健康版、聯合新聞網、元氣網及粉絲團，收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

照片 元氣網 身分證 零食

延伸閱讀

過年體重增加想打針瘦身 台中慈濟醫院藥師呼籲：要謹慎

紅寶石般的「超級食物」抗氧化力勝綠茶！這款水果護腦強心又顧腸胃

為戲減重9公斤 陳曉演「大生意人」被誇是劇組勞模

研究新發現！間歇性斷食的減重結果 未必優於一般節食

相關新聞

鋒面來襲全台有雨 元宵節想目睹「紅月伴花燈」？氣象署揭血月機率

今年3月3日元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日下午5時...

2波鋒面接連來襲「元宵恐雨中賞燈」北東降溫明顯低溫僅15度

未來1周受到2波鋒面影響，不僅228連假各地有雨，元宵當天民眾可能需撐傘賞花燈，中央氣象署預報員林定宜表示，第1波鋒面從...

2026全球前250強最佳醫院 北榮、台大上榜

「美國新聞週刊（Newsweek）」公布「2026年全球最佳醫院（World's Best Hospitals 2026...

新北麻疹本土病例 匡列526人監測

新北市衛生局昨接獲麻疹本土確診通報，中和區一名四十二歲男性為境外確診個案接觸者，曾搭公車、捷運往返雙北，到過光華商場等地...

山區施工難度高 陽明山首座景觀公廁 110天完工

爬山如廁不便，但山區蓋公廁不易，北市在陽明山竹子湖頂湖地區打造陽明山首座景觀型公廁，採用輕型建築，鋼材在工廠先預組裝，現...

國旅好貴 一晚均價3千 連假還會漲

國旅住宿貴屢遭詬病，根據觀光署統計，去年旅館平均房價為二九八四元，較前年增百分之○點八一，民宿平均房價為二四三八元，較前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。