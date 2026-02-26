僧人走進梵蒂岡 世界宗教博物館攝影展跨越藩籬
位於新北市永和區的世界宗教博物館4月26日前推攝影展，精選50幅作品，透過僧侶走進天主教聖地梵蒂岡的視角，率民眾跨越國界與宗教藩籬，重新凝視信仰、文化與人之間的關係。
宗博館今天發布新聞稿表示，「以愛與和平之名—僧人眼中的梵蒂岡」攝影展作品由走進梵蒂岡、義大利羅馬與阿西西等地的靈鷲山僧侶拍攝，在不同文化場域間，以修行者的心觀看人、空間與光影。
展覽作品中，觀眾在人文主題將看見羅馬城中人群互動，呈現聖地裡日常姿態；自然主題強調環境共存美感，包括許願池水影，展現人文與自然交融；建築主題透過圓頂、雕刻細節等，呈現信仰被時間與空間承載的痕跡。
宗博館長馬幼娟表示，展覽為「以愛與和平之名」年度系列展首檔，希望透過攝影作品，延續博物館長期關注的跨文化理解，開啟不以教義為界線的觀賞體驗。
🐴金馬報喜迎新年
🧧丙午年赤馬能不能穿戴紅色衣物？ 專家學者這樣說...
🧧開工紅包旺整年！命理師籲別太早花掉 曝催財運做法：學生也適用
🧧開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看
🧧開工旺翻天！「5生肖」財運爆發狂飆60天 財神追著你不放
🧧馬年吉祥！3生肖今年迎福報...蛇事業感情一把抓、他終於遠離是非
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。