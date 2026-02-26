僧人走進梵蒂岡 世界宗教博物館攝影展跨越藩籬

位於新北市永和區的世界宗教博物館4月26日前推攝影展，精選50幅作品，透過僧侶走進天主教聖地梵蒂岡的視角，率民眾跨越國界與宗教藩籬，重新凝視信仰、文化與人之間的關係。

宗博館今天發布新聞稿表示，「以愛與和平之名—僧人眼中的梵蒂岡」攝影展作品由走進梵蒂岡、義大利羅馬與阿西西等地的靈鷲山僧侶拍攝，在不同文化場域間，以修行者的心觀看人、空間與光影。

展覽作品中，觀眾在人文主題將看見羅馬城中人群互動，呈現聖地裡日常姿態；自然主題強調環境共存美感，包括許願池水影，展現人文與自然交融；建築主題透過圓頂、雕刻細節等，呈現信仰被時間與空間承載的痕跡。

宗博館長馬幼娟表示，展覽為「以愛與和平之名」年度系列展首檔，希望透過攝影作品，延續博物館長期關注的跨文化理解，開啟不以教義為界線的觀賞體驗。