影／桃機「龍馬舞春」請來巨龍凌空飛舞 旅客駐足圍觀喜拿造型燈籠
桃園國際機場采盟免稅店今天舉辦「龍馬舞春」活動，邀請國立體育大學舞龍隊至機場管制區內演出，從第二航廈出境中央區域，一路舞動至第三航廈北登機廊廳，工作人員還沿路贈送今年台灣燈會限量造型燈籠給旅客，讓國內外旅客都能感受年節熱鬧氛圍。
采盟免稅店表示，本次邀請國立體育大學舞龍隊14名師生到桃機演出，在舞龍隊員的操控下，全長18公尺、重達16公斤的巨龍活靈活現地舞動，希望藉由學生們演繹勁龍翻騰、飛龍登天的表演，能傳遞傳統節慶的歡樂喜悅與動感魅力給在場旅客。
采盟免稅店指出，將持續把台灣文化精髓傳遞給國際旅客，也期盼以精彩的舞龍表演迎接馬年，向旅客展現龍馬精神，傳遞傳統節慶歡樂喜悅與動感魅力，提升桃園機場的旅客量並帶來好業績。
