影／桃機「龍馬舞春」請來巨龍凌空飛舞 旅客駐足圍觀喜拿造型燈籠

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
采盟免稅店今天舉辦「龍馬舞春」活動，邀請國立體育大學舞龍隊至管制區內表演。記者黃仲明／攝影
采盟免稅店今天舉辦「龍馬舞春」活動，邀請國立體育大學舞龍隊至管制區內表演。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場采盟免稅店今天舉辦「龍馬舞春」活動，邀請國立體育大學舞龍隊至機場管制區內演出，從第二航廈出境中央區域，一路舞動至第三航廈北登機廊廳，工作人員還沿路贈送今年台灣燈會限量造型燈籠給旅客，讓國內外旅客都能感受年節熱鬧氛圍。

采盟免稅店表示，本次邀請國立體育大學舞龍隊14名師生到桃機演出，在舞龍隊員的操控下，全長18公尺、重達16公斤的巨龍活靈活現地舞動，希望藉由學生們演繹勁龍翻騰、飛龍登天的表演，能傳遞傳統節慶的歡樂喜悅與動感魅力給在場旅客。

采盟免稅店指出，將持續把台灣文化精髓傳遞給國際旅客，也期盼以精彩的舞龍表演迎接馬年，向旅客展現龍馬精神，傳遞傳統節慶歡樂喜悅與動感魅力，提升桃園機場的旅客量並帶來好業績。

國立體育大學舞龍隊於第二航廈管制區內表演，吸引不少外國旅客觀看。記者黃仲明／攝影
國立體育大學舞龍隊於第二航廈管制區內表演，吸引不少外國旅客觀看。記者黃仲明／攝影
國立體育大學舞龍隊於第三航廈北登機廊廳表演。記者黃仲明／攝影
國立體育大學舞龍隊於第三航廈北登機廊廳表演。記者黃仲明／攝影
國立體育大學舞龍隊於第三航廈北登機廊廳表演。記者黃仲明／攝影
國立體育大學舞龍隊於第三航廈北登機廊廳表演。記者黃仲明／攝影

桃園機場 馬年

相關新聞

鋒面來襲全台有雨 元宵節想目睹「紅月伴花燈」？氣象署揭血月機率

今年3月3日元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日下午5時...

婦產科變態醫涉偷拍患者、收藏兒少私密影像 衛福部曝「最重處分」

桃園市某間大型連鎖婦產科的一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患者密...

2波鋒面接連來襲「元宵恐雨中賞燈」北東降溫明顯低溫僅15度

未來1周受到2波鋒面影響，不僅228連假各地有雨，元宵當天民眾可能需撐傘賞花燈，中央氣象署預報員林定宜表示，第1波鋒面從...

新北爆麻疹本土病例526人急匡列 春節足跡遍及西門町、光華商場

新北市衛生局今（26日）接獲麻疹確診通報。一名中和區42歲男性為先前境外確診個案之接觸者，在監測期間2月19日開始出現咳...

癌症免疫藥物「保疾伏」摻不鏽鋼微粒 食藥署回收22批12萬餘瓶

「保疾伏（OPDIVO）」主成分為nivolumab，可用於治療黑色素瘤、肺癌、淋巴癌等11項癌症。藥商台灣小野藥品主動...

兒孫連假返鄉驚見長輩藥沒吃 小心血糖失控恐傷心又傷腎

「媽，這些降血糖的藥，妳怎麼都沒吃？」、「阿公，抽屜裡怎麼還有那麼多藥啊？」每到連續假期，兒孫返鄉探親關心長輩用藥情況，...

