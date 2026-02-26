2波鋒面接連來襲「元宵恐雨中賞燈」北東降溫明顯低溫僅15度

未來1周受到2波鋒面影響，不僅228連假各地有雨，元宵當天民眾可能需撐傘賞花燈，中央氣象署預報員林定宜表示，第1波鋒面從明天開始，下周一第2波鋒面接近、下周二鋒面通過且影響、東北季風增強，屆時全台都有降雨機率，且溫度會下降，尤其北東降溫明顯，低溫僅15、16度。

林定宜說，目前正式進入春季，天氣變化快速，未來1周將受到2波鋒面影響，第1波從明（27日）開始，加上周六（28日）華南雲雨區東移，水氣增加；下周一（3月2日）第2波鋒面將近，下周二（3月3日）通過，華南雲雨區東移持續影響，水氣較多。

明（27日）鋒面通過，東北季風增強，天氣狀況會比今天更不穩定，幾乎全台都有降雨機率，中部以北有短暫陣雨或雷雨，甚至會有局部較大雨勢，愈往北部雨勢會愈明顯，南部平地也會有零星短暫陣雨；周六（28日）天氣狀況與周五雷同；周日（3月1日）東北季風減弱，但水氣扔多。

下周一（3月2日）第2波鋒面接近，但雨勢不如27、28日劇烈；下周二（3月3日）元宵節當天，第2波鋒面通過、東北季風增強，西半部有雷雨發生機率，中南部也有短暫陣雨或局部雷雨，可能會呈現「雨中賞燈」的情況，提醒民眾外出賞花燈記得攜帶雨具。

下周三、下周四（3月4日、5日）各地雨勢減弱，沒有雷雨發生機率，但東北季風及華南雲雨區東移持續影響，各地仍有降雨機率。

溫度部分，林定宜指出，明天東北季風增強，北部、東半部率先轉涼，各地低溫約17至21度，但基隆北海岸、北部高溫降到21至23度，中部高溫仍有27度，低溫20度，南部高溫甚至達29度，低溫21度；周六北部溫度變化不大，但中部低溫降至19度，南部低溫20度。

周日、下周一溫度稍微回升，但下周二鋒面通過、東北季風增強，且強度比上一波更強，降溫更有感，整體呈現「乍暖還寒、雨多轉冷」的天氣型態，北部、東半部低溫僅15、16度。