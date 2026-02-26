快訊

陳光復初一重傷…拿掉部分頭蓋骨腦壓仍高「未脫險」 不排除二次減壓手術

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！ 20歲張峻瑋登板接替

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問1件事

2波鋒面接連來襲「元宵恐雨中賞燈」北東降溫明顯低溫僅15度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周受到2波鋒面影響，不僅228連假各地有雨，元宵當天民眾可能需撐傘賞花燈。聯合報系資料照
未來1周受到2波鋒面影響，不僅228連假各地有雨，元宵當天民眾可能需撐傘賞花燈。聯合報系資料照

未來1周受到2波鋒面影響，不僅228連假各地有雨，元宵當天民眾可能需撐傘賞花燈，中央氣象署預報員林定宜表示，第1波鋒面從明天開始，下周一第2波鋒面接近、下周二鋒面通過且影響、東北季風增強，屆時全台都有降雨機率，且溫度會下降，尤其北東降溫明顯，低溫僅15、16度。

林定宜說，目前正式進入春季，天氣變化快速，未來1周將受到2波鋒面影響，第1波從明（27日）開始，加上周六（28日）華南雲雨區東移，水氣增加；下周一（3月2日）第2波鋒面將近，下周二（3月3日）通過，華南雲雨區東移持續影響，水氣較多。

明（27日）鋒面通過，東北季風增強，天氣狀況會比今天更不穩定，幾乎全台都有降雨機率，中部以北有短暫陣雨或雷雨，甚至會有局部較大雨勢，愈往北部雨勢會愈明顯，南部平地也會有零星短暫陣雨；周六（28日）天氣狀況與周五雷同；周日（3月1日）東北季風減弱，但水氣扔多。

下周一（3月2日）第2波鋒面接近，但雨勢不如27、28日劇烈；下周二（3月3日）元宵節當天，第2波鋒面通過、東北季風增強，西半部有雷雨發生機率，中南部也有短暫陣雨或局部雷雨，可能會呈現「雨中賞燈」的情況，提醒民眾外出賞花燈記得攜帶雨具。

下周三、下周四（3月4日、5日）各地雨勢減弱，沒有雷雨發生機率，但東北季風及華南雲雨區東移持續影響，各地仍有降雨機率。

溫度部分，林定宜指出，明天東北季風增強，北部、東半部率先轉涼，各地低溫約17至21度，但基隆北海岸、北部高溫降到21至23度，中部高溫仍有27度，低溫20度，南部高溫甚至達29度，低溫21度；周六北部溫度變化不大，但中部低溫降至19度，南部低溫20度。

周日、下周一溫度稍微回升，但下周二鋒面通過、東北季風增強，且強度比上一波更強，降溫更有感，整體呈現「乍暖還寒、雨多轉冷」的天氣型態，北部、東半部低溫僅15、16度。

鋒面 東北季風 低溫 元宵

延伸閱讀

鋒面來襲全台有雨 元宵節想目睹「紅月伴花燈」？氣象署揭血月機率

228連假全台濕答答 下周鋒面來襲「乍暖還寒」恐達大陸冷氣團

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

好天氣只到小年夜…周末日夜溫差逾10度 除夕轉濕涼「低溫探14度」

相關新聞

鋒面來襲全台有雨 元宵節想目睹「紅月伴花燈」？氣象署揭血月機率

今年3月3日元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日下午5時...

新北爆麻疹本土病例526人急匡列 春節足跡遍及西門町、光華商場

新北市衛生局今（26日）接獲麻疹確診通報。一名中和區42歲男性為先前境外確診個案之接觸者，在監測期間2月19日開始出現咳...

癌症免疫藥物「保疾伏」摻不鏽鋼微粒 食藥署回收22批12萬餘瓶

「保疾伏（OPDIVO）」主成分為nivolumab，可用於治療黑色素瘤、肺癌、淋巴癌等11項癌症。藥商台灣小野藥品主動...

2波鋒面接連來襲「元宵恐雨中賞燈」北東降溫明顯低溫僅15度

未來1周受到2波鋒面影響，不僅228連假各地有雨，元宵當天民眾可能需撐傘賞花燈，中央氣象署預報員林定宜表示，第1波鋒面從...

不只搭捷運！他提TPASS「5大功能」引共鳴：上廁所超好用

TPASS為行政院通勤月票，由交通部發行，購買指定生活圈月票，即可在30日內不限次數搭乘捷運、公車、台鐵與公路客運。一名網友發文，稱TPASS不只有搭乘捷運的優點，更可以透過進出捷運站滿足諸多需求，此文引起熱議，網友們紛紛直言：「我也超愛這樣用」。

淫醫涉偷拍病患、藏兒少影像遭起訴 婦產科醫學會：醫學倫理上無法接受

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。