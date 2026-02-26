鋒面來襲全台有雨 元宵節想目睹「紅月伴花燈」？氣象署揭血月機率

今年3月3日元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日下午5時50分月亮東升後，各地皆可見到「月出帶食」的月食過程。但中央氣象署指出，下周二元宵節當天鋒面通過且影響、東北季風增強，全台有雨且雲多，「想看到月全食機率較低，可遇不可求」。

本次月全食歷時4小時又35分鐘，自台灣時間3月3日下午4時四43分起，由「半影食始」揭開序幕、下午5時50分「初虧」、晚上7時4分「食既」、晚上7時34分「食甚」、晚間8時3分「生光」、晚間9時18分「復圓」，最後在晚間10時25分「半影食終」結束，其中晚間7時4分至8時3分是最精華的全食階段，共計59分鐘。

但氣象署預報員林定宜表示，228連假期各地都有雨，「可以用春雨霏霏、冷暖交織、天氣變化快速」來形容；他坦言，由於下周二（3月3日）元宵節當天，有一波鋒面通過、東北季風增強，屆時全台都有雨，且雲較多，「天公不作美，若想看到月全食機率較低，只能說可遇不可求」。