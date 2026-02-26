快訊

經典賽／徐若熙對中華隊先發3局無失分 飆平生涯最速158公里

陳光復初一重傷…拿掉部分頭蓋骨腦壓仍高「未脫險」 不排除二次減壓手術

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！ 20歲張峻瑋登板接替

淫醫涉偷拍病患、藏兒少影像遭起訴 婦產科醫學會：醫學倫理上無法接受

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患者密照，遭新北地檢署起訴並要求處重刑。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患者密照，遭新北地檢署起訴並要求處重刑。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患者密照，遭新北地檢署起訴並要求處重刑。對此，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，任何人都不該做這種事情，若經判刑確定，該名涉案醫師如具有醫學會會員身分，將依章程啟動停權或除名等倫理處分，包括停止會員權利、不得參與學會選舉、擔任代表或任何學會相關職務。

黃建霈說，類似行為在醫學倫理上完全無法接受，也無任何包庇空間，若確定違法，將依法處理。也鼓勵可以杜絕這樣事情的人都勇於站出來發聲。

對於外界關心是否能事前杜絕此類事件，黃建霈說，沒有任何團體能保證成員不發生違法或不當行為，各行各業皆曾出現偷拍或性犯罪案例。然而，學會仍會持續透過制度與教育降低風險，包括在年會與持續教育課程中加強醫學倫理、病人隱私與性別意識宣導，提醒會員嚴守專業界線。

至於是否公開涉案醫師身分，學會表示，相關資訊揭露屬主管機關權責，目前衛福部已設有「醫事人員性別事件資訊專區」，後續將由衛福部依規定處理與公告，學會將全力配合。針對醫師的不法行為，不應汙名化整體醫療專業，但任何侵害病人、違反法律與倫理的行為，絕對都是零容忍。

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患者密照。台灣<a href='/search/tagging/2/婦產科醫' rel='婦產科醫' data-rel='/2/237341' class='tag'><strong>婦產科醫</strong></a>學會秘書長黃建霈說，任何人都不該做這種事情。圖／本報資料照片
桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患者密照。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說，任何人都不該做這種事情。圖／本報資料照片

醫學會 醫師 倫理 婦產科醫 偷拍 衛福部

延伸閱讀

「蘿莉控」淫醫涉偷拍大量未成年病患私密照 新北檢起訴求重刑

台南大學有「攝狼」...一天內偷拍3名女大生如廁 認罪求緩刑法院不准

離婚後首個情人節太火！大牙赤裸泡湯眼神渙散 激吻男子遭偷拍

「創意私房」北市警偷拍女警、少女 55罪改判無罪、刑度累計13年4月

相關新聞

鋒面來襲全台有雨 元宵節想目睹「紅月伴花燈」？氣象署揭血月機率

今年3月3日元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日下午5時...

新北爆麻疹本土病例526人急匡列 春節足跡遍及西門町、光華商場

新北市衛生局今（26日）接獲麻疹確診通報。一名中和區42歲男性為先前境外確診個案之接觸者，在監測期間2月19日開始出現咳...

癌症免疫藥物「保疾伏」摻不鏽鋼微粒 食藥署回收22批12萬餘瓶

「保疾伏（OPDIVO）」主成分為nivolumab，可用於治療黑色素瘤、肺癌、淋巴癌等11項癌症。藥商台灣小野藥品主動...

2波鋒面接連來襲「元宵恐雨中賞燈」北東降溫明顯低溫僅15度

未來1周受到2波鋒面影響，不僅228連假各地有雨，元宵當天民眾可能需撐傘賞花燈，中央氣象署預報員林定宜表示，第1波鋒面從...

不只搭捷運！他提TPASS「5大功能」引共鳴：上廁所超好用

TPASS為行政院通勤月票，由交通部發行，購買指定生活圈月票，即可在30日內不限次數搭乘捷運、公車、台鐵與公路客運。一名網友發文，稱TPASS不只有搭乘捷運的優點，更可以透過進出捷運站滿足諸多需求，此文引起熱議，網友們紛紛直言：「我也超愛這樣用」。

淫醫涉偷拍病患、藏兒少影像遭起訴 婦產科醫學會：醫學倫理上無法接受

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。