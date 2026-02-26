淫醫涉偷拍病患、藏兒少影像遭起訴 婦產科醫學會：醫學倫理上無法接受

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患者密照，遭新北地檢署起訴並要求處重刑。對此，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，任何人都不該做這種事情，若經判刑確定，該名涉案醫師如具有醫學會會員身分，將依章程啟動停權或除名等倫理處分，包括停止會員權利、不得參與學會選舉、擔任代表或任何學會相關職務。

黃建霈說，類似行為在醫學倫理上完全無法接受，也無任何包庇空間，若確定違法，將依法處理。也鼓勵可以杜絕這樣事情的人都勇於站出來發聲。

對於外界關心是否能事前杜絕此類事件，黃建霈說，沒有任何團體能保證成員不發生違法或不當行為，各行各業皆曾出現偷拍或性犯罪案例。然而，學會仍會持續透過制度與教育降低風險，包括在年會與持續教育課程中加強醫學倫理、病人隱私與性別意識宣導，提醒會員嚴守專業界線。

至於是否公開涉案醫師身分，學會表示，相關資訊揭露屬主管機關權責，目前衛福部已設有「醫事人員性別事件資訊專區」，後續將由衛福部依規定處理與公告，學會將全力配合。針對醫師的不法行為，不應汙名化整體醫療專業，但任何侵害病人、違反法律與倫理的行為，絕對都是零容忍。