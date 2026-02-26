春節塞完換228連假 首日國道「10大地雷路段」出爐

明天是228連假首日，高公局預估，車流量將是平日的1.2倍，重點壅塞路段包含國1南向高架機場系統-楊梅端等10個路段，提醒用路人留意。

今天是228連續假期的前1個上班日，交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，西部國道路網於下午4時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向內湖至圓山、高架堤頂至環北；國3南向安坑至土城；國10西向仁武至左營端，其餘國道路段大致正常。截至今天下午5時，國道交通量為70百萬車公里，預估今天交通量為109百萬車公里。

高公局指出，明天是連假第一天，預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均93百萬車公里的1.2倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判明天重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武至左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議清晨5時前或下午5時後出發。

明天國道相關疏導措施包括凌晨0時到中午12時國5石碇、坪林及凌晨5時到中午12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。