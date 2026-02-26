快訊

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！ 20歲張峻瑋登板接替

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問1件事

柯文哲怒嗆「敢講陸配沒參政權」就讓李貞秀下來 內政部回應

「世界上唯一藝術珍品」90歲畫家陳錦芳特展 黃仁勳親簽肖像畫將展出

中央社／ 台北26日電

曾任聯合國「寬容及和平文化大使」，90歲畫家陳錦芳3月將在台大醫院文藝走廊推出特展，以藝術繼續傳遞安定力量，其中亮點是陳錦芳繪製的輝達執行長黃仁勳肖像畫，還獲黃仁勳盛讚為藝術珍品。

陳錦芳出生於1936年，年輕時接觸到名畫家梵谷的畫，便立志到巴黎當畫家，修讀台灣大學外文系畢業後，便進入巴黎藝術學院7年，還與藝術家謝里法、廖修平並稱為「巴黎三劍客」，1975年遷居美國，2001年獲頒為聯合國「寬容及和平文化大使」，長年來陸續在歐、亞、美洲舉辦超過數百場展覽。

陳錦芳在美國紐約成立陳錦芳文化館外，1987年也在台北開設新世界畫廊，並持續活躍於台灣各地展出作品，如台北市立美術館、國立台灣美術館、國立國父紀念館等。此次「陳錦芳博士（90歲）生活美學藝術療癒特展」，希望透過充滿美感的色彩宇宙，邀請民眾前來「充電」與「重生」。

展中將展出黃仁勳在1日親自簽名的肖像畫，他向陳錦芳讚美此畫作是「世界上唯一且價值更高」的藝術珍品。陳錦芳妻子侯幸君今天向中央社記者表示，紐約陳錦芳文化館也正邀請輝達共同參與將展開的「迎向美國的希望」美國獨立250週年巡迴展。

侯幸君表示，此次在台大醫院文藝走廊的展覽期間，他們將正式發起紀錄片「從台灣到巴黎到紐約：橫跨76年的藝術傳奇」計畫，目前已洽談許多國際機構單位，相信能在國際間突顯台灣重要性。

「陳錦芳博士（90歲）生活美學藝術療癒特展」3月3日起展出至4月29日，展覽地點在台大醫院文藝走廊。

台大醫院 畫家 美術館 黃仁勳 藝術家

延伸閱讀

附和馬斯克…黃仁勳也對太空資料中心感興趣 但點出一大挑戰

以GPU起家…輝達為何推CPU迎戰英特爾、AMD？黃仁勳親口說明

恐掀全球經濟劇震 CIA曾示警科技巨頭中共企圖…藍委：兩岸和平最關鍵

春晚機器人噱頭十足 中國AI完勝美國？謝金河：中美戰略不同、別太早下結論！

相關新聞

鋒面來襲全台有雨 元宵節想目睹「紅月伴花燈」？氣象署揭血月機率

今年3月3日元宵佳節傍晚，全台將上演月全食天文現象，屆時能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境。在天候條件許可下，自當日下午5時...

新北爆麻疹本土病例526人急匡列 春節足跡遍及西門町、光華商場

新北市衛生局今（26日）接獲麻疹確診通報。一名中和區42歲男性為先前境外確診個案之接觸者，在監測期間2月19日開始出現咳...

癌症免疫藥物「保疾伏」摻不鏽鋼微粒 食藥署回收22批12萬餘瓶

「保疾伏（OPDIVO）」主成分為nivolumab，可用於治療黑色素瘤、肺癌、淋巴癌等11項癌症。藥商台灣小野藥品主動...

228連假全台濕答答 下周鋒面來襲「乍暖還寒」恐達大陸冷氣團

氣象署表示，未來一週鋒面、東北季風及華南雲雨區東移影響，全台有雨，明天及28日最顯著，中部以北留意較大雨勢，可能有雷雨；...

不只搭捷運！他提TPASS「5大功能」引共鳴：上廁所超好用

TPASS為行政院通勤月票，由交通部發行，購買指定生活圈月票，即可在30日內不限次數搭乘捷運、公車、台鐵與公路客運。一名網友發文，稱TPASS不只有搭乘捷運的優點，更可以透過進出捷運站滿足諸多需求，此文引起熱議，網友們紛紛直言：「我也超愛這樣用」。

淫醫涉偷拍病患、藏兒少影像遭起訴 婦產科醫學會：醫學倫理上無法接受

桃園市某間大型連鎖婦產科旗下一名羅姓醫師，遭檢警查出參加多個「蘿莉控」LINE群組，收藏兒少私密影像、更在診間偷拍女患者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。