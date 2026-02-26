「世界上唯一藝術珍品」90歲畫家陳錦芳特展 黃仁勳親簽肖像畫將展出

曾任聯合國「寬容及和平文化大使」，90歲畫家陳錦芳3月將在台大醫院文藝走廊推出特展，以藝術繼續傳遞安定力量，其中亮點是陳錦芳繪製的輝達執行長黃仁勳肖像畫，還獲黃仁勳盛讚為藝術珍品。

陳錦芳出生於1936年，年輕時接觸到名畫家梵谷的畫，便立志到巴黎當畫家，修讀台灣大學外文系畢業後，便進入巴黎藝術學院7年，還與藝術家謝里法、廖修平並稱為「巴黎三劍客」，1975年遷居美國，2001年獲頒為聯合國「寬容及和平文化大使」，長年來陸續在歐、亞、美洲舉辦超過數百場展覽。

陳錦芳在美國紐約成立陳錦芳文化館外，1987年也在台北開設新世界畫廊，並持續活躍於台灣各地展出作品，如台北市立美術館、國立台灣美術館、國立國父紀念館等。此次「陳錦芳博士（90歲）生活美學藝術療癒特展」，希望透過充滿美感的色彩宇宙，邀請民眾前來「充電」與「重生」。

展中將展出黃仁勳在1日親自簽名的肖像畫，他向陳錦芳讚美此畫作是「世界上唯一且價值更高」的藝術珍品。陳錦芳妻子侯幸君今天向中央社記者表示，紐約陳錦芳文化館也正邀請輝達共同參與將展開的「迎向美國的希望」美國獨立250週年巡迴展。

侯幸君表示，此次在台大醫院文藝走廊的展覽期間，他們將正式發起紀錄片「從台灣到巴黎到紐約：橫跨76年的藝術傳奇」計畫，目前已洽談許多國際機構單位，相信能在國際間突顯台灣重要性。

「陳錦芳博士（90歲）生活美學藝術療癒特展」3月3日起展出至4月29日，展覽地點在台大醫院文藝走廊。