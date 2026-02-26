七旬婦心臟動脈阻塞又斑塊嚴重鈣化 新式血管內震波碎石術救命

彰化縣74歲陳姓婦人罹患糖尿病也洗腎，近日胸悶頭暈，經檢查發現冠狀動脈多處阻塞，醫師要植入支架時又發現她的動脈斑塊嚴重鈣化，因此採最新技術「血管內震波碎石術（IVL）」，震碎鈣化斑塊後，再以氣球擴張術撐開血管植入3支支架，血流恢復暢通，術後病況穩定良好。

過年前陳婦常感胸悶頭暈，在家量血壓，見血量偏高即就近到衛福部彰化醫院求治，經血管超音波檢查出冠狀動脈多處阻塞，且阻塞的動脈斑塊嚴重鈣化，血管壁十分堅硬，醫師研判血管無法用氣球擴張術撐開。

彰化醫院心臟科醫師王彥翔今表示，陳婦的心血管冠狀動脈多處阻塞達90%以上，心肌梗塞風險極高，且斑塊鈣化嚴重，如果勉強用氣球擴張術撐開血管並放入支架，以後再度狹窄機率較高，因此判斷她適用血管內震波碎石術，但這項手術須自費，幸有在彰化醫院第一次使用這項手術的林姓病人感謝醫院妙手回春，捐款108萬元專款專用，陳婦的身分資格符合捐款，就採血管內震波碎石術為她治病。

陳婦的兒子告訴醫護，他媽媽是洗腎患者又有糖尿病問題，血管一直不太好，今年元月接受裝心血管支架手術時發現血管嚴重鈣化，經醫師採最新手術，現在一切都好，滿穩定，他很感謝彰醫醫療團隊讓捐贈者資助愛心延續。

王彥翔說，在臨床上約3成冠狀動脈疾病患者伴隨中重度血管鈣化狹窄，以糖尿病及洗腎患者較容易有血管鈣化問題，糖尿病患者體內高血糖引發血管內皮的發炎反應，加速動脈硬化鈣化，而洗腎患者因體內的鈣、磷代謝失衡，累積鈣化物沈澱。

他說，目前臨床上常使用旋磨切除術磨除鈣化斑塊，但這項手術對較深層的鈣化組織有困難，可能造成血管破裂及損傷的風險，最新的IVL技術原理類似震碎腎結石，不傷及血管組織，醫療團隊才能用氣球擴張術撐開血管植入支架。