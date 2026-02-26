228連假全台濕答答 下周鋒面來襲「乍暖還寒」恐達大陸冷氣團

氣象署表示，未來一週鋒面、東北季風及華南雲雨區東移影響，全台有雨，明天及28日最顯著，中部以北留意較大雨勢，可能有雷雨；228連假期間3500公尺以上高山有零星飄雪機會。

交通部中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天鋒面通過，接著東北季風增強，全台有雨，中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並留意局部較大雨勢，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨，南部平地為零星短暫陣雨。

林定宜指出，明天各地低溫約攝氏17至21度，北部高溫下降較明顯，約21至23度，中部25至27度，南部變化不大，約28、29度。

林定宜表示，3月1日東北季風減弱，不過受華南雲雨區東移影響，各地有雨，但整體雨勢較27日、28日稍趨緩，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區有零星短暫陣雨。

林定宜說，3月2日另一波鋒面接近，各地雨勢漸增；3月3日鋒面通過，東北季風再增強，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區為零星短暫陣雨。

林定宜提到，目前觀察3月3日這波東北季風強度較強，整體感受「乍暖還寒」，北部、東北部地區低溫約15、16度，高溫約20度左右，但冷空氣強度仍在調整，不排除有機會達大陸冷氣團強度，須持續觀察。

林定宜表示，3月4日、5日持續受東北季風影響，並有華南雲雨區東移，仍是各地都有局部短暫陣雨的天氣型態。

林定宜提醒，今晚至明晨中部以北、明天馬祖地區、3月1日晚間至2日的北部地區及馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度；另外，在228連假期間，若氣溫及水氣能配合，3500公尺以上高山有零星降雪的機會，留意路面結冰。