5旬男三度就醫確診登革熱…疾管署發醫界通函嚴防 揭今年流行狀況

國內近日新增1例登革熱境外移入病例，為居住於北部50多歲男性，潛伏期具馬爾地夫旅遊史，返國後出現發燒、肌肉痠痛、關節痛及出疹等症狀，經三次就醫才通報為登革熱個案。適逢農曆年假結束及228連假到來，入出境民眾增加，但國際登革熱疫情嚴峻，境外移入風險上升。

衛福部疾管署今發出醫界通函提醒，第一線醫師如果遇到疑似登革熱症狀的個案，務必詳細詢問TOCC，並視需要使用「登革熱NS1快速診斷試劑」。

疾管署發言人林明誠表示，登革熱潛伏期一般為3至7天，最長可達14天，該名個案症狀出現在潛伏期較後段，因此初期未被立即懷疑是登革熱。個案2月於16日首次就醫，19日、20日三度就醫，直到第三次就醫後才被通報，並於20日採檢送驗，23日才確診。

林明誠說，個案若能在首次就醫時確診通報，地方防疫作為即可提前啟動，包括環境清消、病媒蚊防治與周邊風險評估，也能縮小後續防治範圍。雖然登革熱不進行接觸者匡列，但在溯源與接觸調查過程中，會加強周邊有無類似症狀者的主動採檢，以提早找出潛在病例，避免疫情擴散。

外界關心，此個案出現是否代表今年登革熱疫情可能提前，林明誠說，目前評估尚未看到登革熱提早流行的跡象。過往經驗顯示，若本土群聚於3、4月即出現，當年病例數往往可能達數千甚至上萬例，防治難度相對較高；反之若群聚發生在7至9月，受限於後續氣溫下降，疫情擴散規模通常較為有限。

疾管署統計，今年截至2月25日累計19例境外移入病例，移入國家以印尼6例占最多，其次依序為菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫。籲請各位醫師對於出現疑似登革熱症狀之就診民眾，如具東南亞、南亞及南美洲等登革熱流行地區旅遊史，請適時使用登革熱NS1快速診斷試劑，及時發現疑似病例。

林明誠說，個案目前研判仍為境外移入，但未完全排除本土感染可能性，本土機率評估低於1%。加上北部地區並非埃及斑蚊主要分布區，加上春節期間氣溫偏低，整體不利於病媒蚊活動，因此本土感染風險極低。不過仍會以「可能本土個案」規格進行防疫應變，並提醒基層醫療院所提高警覺。

疾管署提醒，由於登革熱個案在發病前1天至發病後5天為具傳染性病毒血症期，因此及早發現病例並採取相關防疫措施，是有效控制登革熱疫情關鍵。籲請各位醫師提高通報警覺，如遇發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹（部分個案有腹瀉症狀）等疑似登革熱症狀之個案，務必詳細詢問TOCC，包含旅遊史、職業別、相關接觸史及是否群聚，及早通報並視需要使用「登革熱NS1快速診斷試劑」，供作臨床診斷參考，以有效減少疑似病例就醫次數及縮短隱藏期，防範疫情擴散。